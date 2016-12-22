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22 Aralık 2016 11:44

İzmir’in göbeğinde yangın paniği

İzmir’in göbeğinde yangın paniği

22 Aralık 2016 11:44

İzmir’in Konak ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan ve dumanların binayı sardığı yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, olay, Alsancak semti Talat Paşa Bulvarında meydana geldi. Boş olan metruk haldeki 4 katlı bir binanın önceden iş yeri olarak kullanılan kısmında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ve bir anda büyüyen yangında dumanlar bütün binayı kapladı. Çevredeki iş yerlerinin de durumu bildirmesiyle hemen olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, büyük paniğe neden olan yangını bazı vatandaşlar da korku dolu gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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