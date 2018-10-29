İzmir'in ilçelerinde cumhuriyetin 95. yıl gururu

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılı nedeniyle tüm ilçelerde düzenlenen kutlama etkinliklerinde, coşku adeta tavan yaptı.

İzmir'in tüm ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılı heyecanı yaşandı. Ellerinde Türk bayrağı ile törenlere katılanlar, 95. yılı doyasıya kutlarken, bu yıl kutlamalara katılım yoğun oldu.

Buca'da meşaleli fener alayı

Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, “Cumhuriyet Kazanımları, Demokrasi, Basın ve İnsan Hakları” konulu söyleşi düzenledi. Buca Belediyesi Meclis Salonundaki söyleşiye, gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ katıldı. Yanardağ mesajında, Cumhuriyete sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Öte yandan, Buca'da cumhuriyet coşkusu, binlerce vatandaşın oluşturduğu meşaleli fener alayı ile tavan yaptı. Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi tarafından düzenlenen cumhuriyet yürüyüşüne katılan vatandaşlar, ellerinde meşaleler, dillerinde “Yaşasın cumhuriyet” sloganlarıyla yürüdü. Kasaplar Meydanı'nda son bulan fener alayında katılımcılar, hep bir ağızdan andımızı okudu. Meşalelerle sokakları aydınlatan vatandaşlara, çevre esnaf ve vatandaşlarda alkışlar destek verdi.

Ödemiş'te de fener alayı vardı

Cumhuriyetin ilanının 95'inci yıldönümü, Ödemiş ilçesine bağlı çevre mahallelerde fener alayları ile kutlandı. Vatandaşlar tarafından düzenlenen fener alaylarına ellerinde bayraklarla onlarca kişi katılırken, 29 Ekim Caddesi boyunca yapılan fenerli yürüyüş eski Hayvan Pazarı'na kadar devam etti. Atılan sloganların ardından yürüyüş son buldu ve ardından cumhuriyet konseri yapıldı.

Rahvan At Yarışları'nın 6.'sı düzenlendi

Pınarbaşı Rahvan At Yarışlarının altıncısı bu kez Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlendi. Pınarbaşı Yarış Pisti'nde düzenlenen etkinliğe 140 yarışmacı atlarıyla katıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği yarışları Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile birlikte izledi. Balıkesir Karesi Atlı Okçuluk Kulübü üyelerinin atlı okçuluk, savaş sanatları ve akrobasi gösterileri büyük ilgi gördü.

Tire'de cumhuriyet coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Tire'de de coşkuyla kutlandı. Günler öncesinden Türk bayrakları ile gelin gibi süslenen ilçe adeta kırmızı beyaza büründü. İlk tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtında yapıldı. Atatürk anıtına kaymakamlık ve belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. 29 Ekim kutlamaları ise tarihi 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Öğrencilerin oluşturduğu Mustafa Kemal Atatürk temalı Türkiye haritası koreografisi eşliğinde sergilenen halk oyunları gösterileri törenlere renk kattı. Stadyumu'ndaki kutlamaları sayıları 4 bini aşkın vatandaş izledi.

Urla'da coşkulu kutlama

Cumhuriyet'in 95. yıldönümü Urla'da da 12 Eylül Stadı'nda coşkuyla kutlandı. Genç yaşlı demeden 12 Eylül Stadı'nda yerini alan Urla halkı, Cumhuriyet'in 95. yıl

dönümünü sevinç ve gururla kutladı. Törende Urla Kaymakamı Önder Can, Garnizon Komutanı Albay Erdal Tokgöz ve Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, törene katılan öğrencileri, öğretmenleri ve vatandaşları selamladı. Coşkunun, sevincin ve duygusallığın yaşandığı Cumhuriyet Bayramı programı, tören geçişi ile sona erdi.

Aliağa'da 95 yıllık coşku

Yurt genelinde olduğu gibi Aliağa ilçesinde de coşku hakimdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlamalar, sabah saatlerinde Hükümet Konağı'nda başladı. Aliağa Kaymakamı Erhan Günay'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören, protokol üyelerinin halkı selamlamasıyla Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aliağa Kaymakamı Erhan Günay günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Kutlama töreni Kıbrıs Gazisi Doğan Kılıç ile Aliağa Özel Final Lisesi öğrencilerinin “Atatürk ve Cumhuriyet” isimli şiirlerini okunması ve Helvacı Gençlik ve Dayanışma Derneği zeybek ekibinin Ege yöresi halk oyunları gösterisi ile devam etti. Etkinlikler; şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesi ardından resmi geçit töreni ile sona erdi. Törene; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Jandarma Komutanı Yüzbaşı Rıfkı Kulaksız, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Z. Tuba Kabakçıoğlu, gaziler, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, kamu ve özel kurum temsilcileri katıldı.

Foça'da kutlamalara yoğun katılım

Foça, Cumhuriyet Bayramı 95. yıl kutlamaları, coşku ve gurur dolu kutlamalara sahne oldu. Kutlamalar, Foça Kaymakamlık makamında gerçekleşen tören ile başladı. Kaymakamlık makamında düzenlenen törende Foça Kaymakamı Ali Çetin; Foça Garnizon Komutanı ve Amfibi Grup Görev Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ve Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, sivil ve askeri erkân, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi parti temsilcilerinin tebriklerini kabul etti. Ardından, Foça Belediyesi Nihat Hüsenay Stadı'nda düzenlenen kutlama törenine geçildi. Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Garnizon Komutanı ve Amfibi Grup Görev Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ve Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ; törene katılan sivil ve askeri erkânın, öğrencilerin, askerlerin ve vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Foça Kaymakamı Ali Çetin, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Öğrencilerde şiirler okudu. Foça Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Foça Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi ve Foça Reha Midilli Lisesi öğrencileri vals gösterilerini sundu. Cumhuriyet'in 95. yılı kutlamaları çerçevesinde, öğrenciler arasında düzenlenen; şiir, kompozisyon ve resim dallarında düzenlenen yarışmalar ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kutlama programı, resmi geçit töreni ile sona erdi. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıldönümü ile ilgili, "Cumhuriyet; hürriyet demek, cumhuriyet özgürlük, bağımsızlık demek. Ulu önderimiz Atamız, ulusumuza armağan ettiğin cumhuriyet'in ilelebet bekçileri olacağız. Devrimlerinin ışığında gençliğimize geleceğimizi, Cumhuriyetin aydınlığı ile teslim edeceğiz" dedi.

Selçuk'ta bayram coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Selçuk Belediyesi tören alanında gerçekleşti. İlçedeki tüm okulların katılımıyla gerçekleşen tören, renkli görüntülere sahne oldu. Kutlama törenine Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, daire amirleri, kurum çalışanları, siyasi parti temsilcileri, gaziler, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan ve 29 Ekim'in önemine dikkat çeken Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, "Bizler Türk milleti olarak her alanda tüketen toplum değil, üreten bir toplum olacağız" dedi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında tüm okullarda yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Halk oyunları ve spor Kulüplerinin hazırladıkları gösterilerle devam eden Selçuk'taki kutlamalar, resmi geçit töreni ile sona erdi.

Çeşme'de kortej

Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılı, İzmir'in Çeşme ilçesinde de büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı'nın resmi kutlama töreni, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın tebrikleri kabulü ile başladı. Kaymakam Kara'nın tebrikleri kabulünün ardından Çeşme çarşısı girişinde toplanan ilçe protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler ile çok sayıda öğrenci ve vatandaşın katılımıyla, bando eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşün ardından, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Keçeci ve Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, meydanda toplanan öğrencilerin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Resmi kutlama töreni, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, şiir ve afiş yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Törende, Çeşme Halk Eğitim Merkezi'nin Anadolu Ateşi dans gösterisi ilgi ile izlenirken, gösterini ardından Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı "Cumhuriyet" adlı tiyatral gösteri büyük alkış aldı. Resmi tören, Çeşme Belediyesi önünde gerçekleştirilen resmi geçit töreni ile sona erdi.