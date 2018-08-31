İzmir’in ilçelerinde ’Zafer’ coşkusu gece yarılarına kadar sürdü

Karşıyaka’da 96’ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü unutulmaz anlara sahne olurken, Aliağa, Foça, Gaziemir, Balçova’da da coşku tavan yaptı.

Tüm yurtta olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, İzmir’in ilçelerini de sardı. Coşku, gece boyuncada devam etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, etkinlikler kapsamında Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi’ndeki programa katıldı. Etkinlikte, tiyatro gösterisi de büyük alkış aldı.

Hamza Dağ buradaki konuşmasında, "Türk İslam tarihi açısından eşi benzeri olmayan önemli bir ayı yaşıyoruz. Anadolu’ya ilk giriş yaptığımız Ahlat’tan, Malazgirt’ten 1071’de Anadolu’dan bizi tamamen sürmek isteyenlere, bu topraklarda hiçbir Türk unsuru, hiçbir İslam unsuru bırakmak istemeyen emperyalist güçlere karşı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan sürecinin o işgal girişiminin neticelendiği ve bu topraklardan ’bizi süremezsin, bizi parçalayamısınız, bu ülkeyi mahvedemezsiniz, bu ülke ile ilgili hayal ettiklerinizi gerçekleştiremeyeceksiniz’, dediğimiz tarih, işte 30 Ağustos tarihidir" dedi.

Karşıyaka’da fener alayına binlerce kişi katıldı

Karşıyaka Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümünde kutlamaya ev sahipliği yaptı. Karşıyakalıların büyük ilgi gösterdiği kutlama programı fener alayı ile başladı. Akşam saatlerinde belediye binası önünde toplanan binlerce Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı, ellerinde Türk Bayrakları ve fenerler ile çarşı içinden iskeleye yürüdü. Belediye bandosunun marşlarla eşlik ettiği kortejde; sivil toplum kuruluşları, halk oyunları ekipleri, çocuklar ve gençler başta olmak üzere, her yaştan yaklaşık 10 bin Karşıyakalı yer aldı. Yürüyüş sırasında, "Mustafa Kemal’in Askerleriyiz" sloganları atıldı, dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri taşındı. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve İlçe Başkanı Uğur Yıldırım da katıldı.

Çarşı’nın İskele tarafındaki girişine gelindiğinde ise coşku ikiye katlandı. Çarşı girişinde hazırlanan kutlama programında, Karşıyaka Belediye Bandosu sahne aldı. Alanı dolduran binlerce Karşıyakalı, zafer türkülerini birlikte söyledi ve meşaleler yakıldı. Kutlama programı, İzmir Marşı ile noktalandı. Belediyenin Halk Oyunları Ekibinin gösterileri de beğeni topladı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti’nin temeline ilk harcın konulduğu gündür. Özgürlüğün, Laik Cumhuriyetin, demokrasi ile sosyal hukuk devletinin müjdecisi olan 30 Ağustos, ümmetten millete giden uzun ve sorunlarla dolu yolun inançla, kararlılıkla aşıldığı gündür. Tam bağımsızlıktır, toprak bütünlüğüdür, birliktir, kardeşliktir" dedi.

Aliağa’da binler coşkuya ortak oldu

Aliağa ilçesinde de, belediye öncülüğünde düzenlenen programda unutulmayacak kutlamalara imza atıldı. Aliağalıların büyük ilgi gösterdiği kutlama programı, fener alayı ve zafer yürüyüşü ile başladı. Akşam saatlerinde ENKA Spor Salonu önünde toplanan binlerce Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı; Aliağa Belediyesi tarafından dağıtılan Türk Bayrakları ve meşaleler ile İstiklal Caddesi, Hükümet Caddesi ve Atatürk Caddesi güzergâhından Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’na yürüdü.

Aliağa Belediye bandosunun marşlarla eşlik ettiği kortejde; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, belediye meclis üyeleri, Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Halk Oyunları Ekipleri, bisiklet grupları, sivil toplum kuruluşları, animasyon grupları, çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan binlerce Aliağalı yer aldı. Yürüyüş esnasında pencere ve balkonlara çıkan vatandaşların yanı sıra çevredeki esnaflarda bu coşkuya, alkış tutarak ve ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak ortak oldu.

"Bugün milletimizin esarete karşı duruşunun yıl dönümü"

Kortejin Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’na gelmesiyle birlikte gerçekleştirilen bayrak şov ve havai fişek gösterileri coşkuyu ikiye katladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yaptı. Başkan Serkan Acar yaptığı konuşmasında, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Aliağalılar her zaman Ata’sının izinde oldu. Bugün milletimizin esarete karşı duruşunun yıl dönümü. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı gün. Bizlere zafer coşkusunu yaşatan, bu toprakları bizlere vatan yapan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Foça’da bayram coşkusu tavan yaptı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümü dolayısıyla Foça’da düzenlenen Fener Alayı ve Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri yoğun katılımla gerçekleştirildi. Fener alayında yürüyen yüzlerce vatandaş, ellerinde taşıdıkları meşalelerle geceyi aydınlatırken, Foça Jandarma Komando Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı Bandosu’nun çaldığı marşlara büyük coşkuyla eşlik etti. Beşkapılar Kalesi’ndeki Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri’nde, sevilen klasik şarkılar ve kahramanlık türküleri seslendirildi. İzmir Marşı ile sonlanan konser boyunca dinleyiciler, tüm eserlere coşkuyla eşlik ederek, alkışlarıyla tempo tuttu.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, MTSAV Başkanı ve Merkez Valisi Dr. Mustafa Tamer ve Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Şef Ergin Kayran ve Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’na teşekkür çiçeği verdi.

Etkinliğe katılan vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Bu büyük zaferi ulusumuza kazandıran Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Balçova’da da coşku vardı

30 Ağustos Zafer Bayramı ile Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin gala gecesi birleşince, Balçova’da unutulmaz bir coşku yaşandı. Binlerce kişi korteje katılırken, yabancı konukların gösterileri izleyenleri büyüledi. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, CHP Milletvekilleri Özcan Purçu, Ednan Arslan, önceki dönem milletvekili Musa Çam, belediye meclis üyeleri ve festivale katılan ekipler, Ata Caddesi’nden yürüyüşe başladı. Binlerce Balçovalı’nın da eşlik ettiği kortej, Balçova Spor Tesisleri’ne kadar marşlar ve şarkılar söyleyerek devam etti. Başkan Çalkaya’ya ve konuk ülke ekiplerine sevgi gösterilerinde bulunan Balçovalılar, evlerinin balkonundan ve yol kenarından alkış yağmuru ve meşalelerle ile destek oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kırgızistan, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Makedonya, Romanya, Moldova ve Türkiye’den festivale katılan ekiplerin birbirinden etkileyici halk oyunları ile vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Özellikle konuk ülke ekiplerinin üç günlük festival süresince öğrenip sahneledikleri Ege Zeybeği, izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Katılımcı ülke ekiplerine çiçek ve plaket sunduktan sonra teşekkür konuşması yapan Başkan Çalkaya, "Bugün burada hem kendi kültürümüzü hem de dünya kültürümüzü özgürce yaşayabiliyorsak bunu 30 Ağustos’lara borçluyuz. İnanç bayramlarımızı özgürce kutlamamızı bile kurtuluş savaşımıza borçluyuz. Şimdi ülkemiz üzerimiz de kötü emelleri olanlar bizi kültürümüze yabancılaştırmak istiyorlar; ancak biz inadına sazımızı çalacağız, türkümüzü söyleyeceğiz ve halk oyunlarımızı oynayacağız" diye konuştu.