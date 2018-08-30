İzmir’in ilçelerinde zafer coşkusu

yıl dönümü, İzmir’in ilçelerinde de törenlerle kutlandı.

Bu sene 96. yıl dönümü kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı İzmir’İn Buca, Foça, Torbalı, Tire, Aliağa ilçelerinde de kutlandı.

Buca’daki kutlamalar

Buca Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile vatandaşlara Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün portresinin yer aldığı Türk Bayrağı dağıttı. Belediye hizmet binası önünde gerçekleşen bayrak dağıtımına Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, Muharip Gaziler Derneği Buca Şube Başkanı Şükrü Karaca, Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Yılmaz Yıldız, meclis üyeleri ve binlerce Bucalı katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Atatürk portreli Türk Bayrağıyla evini, balkonlarını gururla süslemek isteyen Bucalılar uzun kuyruklar oluşturdu. Kadın erkek, genç yaşlı binlerce Atatürk sevdalısı Bucalı, bağımsızlığın simgesi Türk bayrağını ve yaratıcısı Atatürk’ü hep birlikte selamla selamladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi gururlu bir günde Türk Bayrağı almak için Bucalıların gösterdiği ilgi karşısında ilçenin Belediye Başkanı olarak çok gururlandığını vurgulayan ve tüm vatandaşların Zafer Bayramını kutlayan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "Sözün bittiği yerdeyiz. Atatürk, zafer, bayrak dendiğinde, mücadele dendiğinde dökülmüş kanlara ve verilmiş mücadeleye saygının en üst düzeyde gösterildiği ilçelerden olmak, bu ilçede yöneticilik yapmak anlatılabilir bir duygu değil. Bu, bizi biz yapan değerlerin bundan sonra da yaşayacağının ve ileriye götüreceğinin bir tablosu. Bayrak, Atatürk, Cumhuriyet ve değerlerimizle ilgili ne söylenirse söylensin, bizim ne kadar kararlı olduğumuzu Zafer Bayramında zafer kuyruğuyla bir kez daha göstermiş olduk. Görüyorsunuz kuyruğu, bu herkese, her ilçeye nasip olmaz. Bütün Türkiye’nin bu duyarlılıkta olduğuna şüphemiz yok. Tüm yurttaşlarımın Zafer Bayramını kutluyorum. Allah Bir daha böyle zaferler yaşatmak zorunda bırakmasın. Böyle el ele, gönül gönüle aynı bayrak altında olmayı bize nasip etsin" dedi.

Torbalı’daki kutlamalar

Torbalı’da ilk tören Atatürk Meydanı’nda yapıldı. İlçe protokolünün tam kadro hazır bulunduğu törende İstiklal Marşı okundu ve meydandaki Atatürk anıtına çelenkler bırakıldı. Buradaki törenin ardından Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Garnizon Komutanı Asteğmen Fatih Oruç ve Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Belediye Meydanı’nda Torbalı Belediyesi tarafından organize edilen kutlama programına geçildi. Öğrenciler ve belediye spor okullarında eğitim gören yüzlerce çocuk meydanda rengarenk bir görüntü oluştu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği programda şiirler okundu, folklor gösterileri sahnelendi, mehteran takımı mini bir konser verdi.

Zafer bayramının 96. yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Milletimizin tarihi nice zafer günleriyle örülüdür. Düşmanların “artık bitti, bir daha doğrulamazlar” dedikleri anda bu millet küllerinden doğma iradesi gösterebilmiş tarihte eşine az rastlanır nadir zaferlere imza atmıştır.1919 yılında Samsun’da Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde başlatılan istiklal mücadelesi tüm yoksulluk ve imkânsızlıklara rağmen 30 Ağustos 1922’de Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zafere taşınmıştır. 30 Ağustos Zaferi, milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Bu zafer, siyasi ve sosyal sonuçları itibariyle tarihe yön vermiş, emperyalistlere karşı istiklal savaşı yürüten birçok mazlum halka ilham ve umut kaynağı olmuştur. Ülkemiz 96 yıl önce olduğu gibi bugün de ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tehditleri, saldırıları ve sabotaj girişimlerini bertaraf etme konusunda aynı kararlılığını muhafaza etmektedir” dedi.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet

Son zamanlarda ülkemize yönelik ekonomi tabanlı saldırılar yine milletimizin feraseti ve kurulan tezgahı görmesiyle ters tepmiştir diyerek sözlerine devam eden Görmez, “Milletimizin ekonomi vasıtasıyla yapılan saldırılar karşısında tek yürek olması silahla, terör örgütleriyle yapamadıklarını türlü hilelerle başarmak isteyen emperyalistlere iyi bir ders olmuştur. Ülkemiz, önümüzdeki dönemde de bekasına yönelen tehditleri kaynağında etkisiz hale getirmeye devam edecektir. Şüphesiz bu zorlu süreçte en büyük güç kaynağımız ’Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan ve Tek Devlet’ ilkeleri etrafında bütünleşen milletimizin birlik ve beraberliğidir. Aziz milletimiz, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında sergilediği destansı direnişle, ’Ya İstiklal Ya Ölüm’ tercihiyle baş başa bırakıldığında neleri göze alabileceğini göstermiştir. Türk Milleti, o gece canı ve kanı pahasına sadece darbe teşebbüsünü bertaraf etmemiş, aynı zamanda ülkesine, demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıkma iradesini de ortaya koymuştur. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’i minnetle yâd ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Aliağa’daki kutlamalar

30 Ağustos Zafer Bayramı, Aliağa’da Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına Aliağa Kaymakamlığı, Aliağa Garnizon Komutanlığı ve Aliağa Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumu ile başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi Müdürü Önder Erdurmuş yaptı. Erdurmuş, 30 Ağustos 1922’de kazandığımız büyük zaferin 96. yılını milletçe kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadığını belirterek, “ Türk milletini esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı; Türk milletinin kahraman ordusu başta olmak üzere kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekün verdiği bir savaşın neticesinde zafer destanını yazdığı gündür. 30 Ağustos Türk’ün bağrına dayanan hançeri milletçe sökülmesi, özgürlük ve haysiyetimizi yok etmek isteyenlerin dize getirilişinin ilmek ilmek destanıdır. 30 Ağustos, asırlardır şehadeti esarete tercih etmiş kahraman Türk milletinin emperyalist güçlere haddini bildirerek, Anadolu bozkırında küllerinden yeniden doğduğu gündür. 30 Ağustos başkomutan Mustafa Kemal’in önderliğindeki yüce Türk Milleti’nin, emperyalist güçlerin işgalci ordularının, topraklarımızdan kesin olarak atarak, bağımsızlığa kavuşturdu ve Anadolu’nun sonsuza dek Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği gündür” dedi.

Kutlama programı, Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Program, yapılan şehitlik ziyareti ile son buldu. Kutlama törenlerine ayrıca, Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız, gaziler, askeri erkan, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Foça’daki kutlamalar

Foça’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96.Yıldönümü kutlamaları, resmi törenlerle başladı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda, çelenk sunma töreni yapıldı. Törene, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, sivil ve askeri erkân, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı’na; Foça Kaymakamlığı, Foça Garnizon Komutanlığı ve Foça Belediye Başkanlığı çelengi sunuldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız eşliğinde Şanlı Bayrağımız göndere çekildi. Garnizon Komutanlığı’nca, günün anlan ve önemi ile ilgili konuşma yapıldı.

Ardından, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar ve Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Kaymakamlık Makamında gerçekleşen törende tebrikleri kabul etti.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96.Yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında; ‘‘30 Ağustos Zaferi, Dünyaya ‘Özgürlük Modelini’ anlatan unutulmaz bir zaferdir. Emperyale karşı konulan bu bağımsızlık mücadelesi, demokrasinin zaferidir. Başta Ulu Önderimiz Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi minnet, saygı ve rahmetle anıyoruz’’dedi.

Foça’daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı, Fener Alayı ve Foça Belediyesi’nce düzenlenen Türk Sanat Müziği Konseri etkinlikleriyle sürecek. Saat 20.00’deki Fener Alayı, Kavala Kafe önünden başlayacak. Şef Ergin Kayran yönetiminde Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun Beşkapılar Kalesi’nde vereceği konser 20.45’te başlayacak.

Tire’deki kutlamalar

Tire Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde başlayan törenlere katılım yüksekti. İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından, Belediye Başkanı Tayfur Çiçek Belediye çelengini sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Askerlik Şubesi Başkan Vekili Per. Astğm. Ozan Yusuf Tırmalı yaptı. Tırmalı konuşmasında, Atatürk’ün önderliğinde her safhası tek tek düşünülerek hazırlanmış bir büyük planla 30 Ağustos Zaferinin kazanıldığını belirterek, “Bu anlamlı gün vesilesiyle Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Programda Eskioba Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Günsel Yıldırım ‘‘Akdenize Doğru’’ ve Kurtuluş Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Bennu Naz Doğanay ‘‘Zafer Bayramı’’ şiirlerini okudu.

‘‘30 Ağustos milli şuurumuzun zaferle taçlandığı gündür’’

Kaymakam Tanrıseven de bir mesaj yayınlayarak, ‘‘30 Ağustos, millet olma şuurumuzun ete kemiğe bürünüp zafere yürüdüğümüz gündür. Bu Zafer Vatan topraklarının, Türk Milletine ait olduğu ve asla kaderine terk edilemeyeceği gerçeğinin tüm Dünyaya bir kez daha ilan edildiği gündür. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Milletimiz tek ses, tek yürek, tek Millet halinde mücadele etmekten vazgeçmeyeceğini ispat etmiştir" ifadelerine yer verdi.

Anıttaki törenin ardından resmi bayramlaşma törenine kaymakamlık makamında devam edildi. Bayramlaşma töreninde Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven ve Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, tebrikleri kabul etti. Törene tüm kurumların yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.