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İzmir’in işgalden kurtuluşunun yıl dönümünde duygulandıran tören

yıl dönümü kutlamalarında süvari birlikleri izleyenleri duygulandırdı.


yıl dönümü kutlamaları kapsamında Konak Meydanı’nda temsili bayrak töreni yapıldı. Törende İzmir’in kurtuluşunu canlandıran süvari birlikleri İzmir Valiliği önüne gelerek, Yüzbaşı Şerafettin’i temsil eden bir asker Hükümet Konağı’na Türk bayrağını çekti. Yüzbaşı Şerafettin’i canlandıran asker tarafından Türk bayrağının İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilmesi sırasında duygulu anlar yaşandı.


Bayrak törenine Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu da katıldı.

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