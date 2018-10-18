İzmir'in lezzet festivali başladı

İzmir'in lezzetlerinin görücüye çıkacağı Mutfak Konak İzmir Lezzetleri Festivali başladı. Konak Belediyesi'nce düzenlenen festivalin açılışında baş aşçı ceketi giyen Belediye Başkanı Sema Pekdaş, yeteneğini mutfakta da sergiledi.

Konak Belediyesi'nin İzmir mutfağının çeşitliliğini göstermek ve lezzetli tatların yakından tanınmasını sağlamak amacıyla düzenlediği, 'Mutfak Konak İzmir Lezzetleri Festivali' başladı. Üç gün sürecek festivalin açılışı, Alsancak'taki Dominik Caddesi'nde yapıldı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın ev sahipliğini yaptığı açılışa; festivale destek veren aşçılar, şeflerin yanı sıra dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, "Ağzımızın tadı hiç bozulmasın, bereketimiz daim olsun" diyerek festivalin açılışını yaptı. Pekdaş, İzmir'in geleneksel lezzetlerini bugünkü gençlerin oluşturduğu yeni lezzetleri İzmirlilerle buluşturmak istediklerini dile getirdi. Festivalle birlikte Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yemek kurslarının verileceği bir atölye ile İzmir lezzetlerinin tadılacağı bir mutfağın da açılışını yapacaklarını dile getiren Pekdaş, "Kemeraltı Çarşısı sokak lezzetleriyle de ünlü. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar sokak lezzeti yok. Bir liman kenti olmamızdan dolayı da buraya gelen tüccarların getirdiği yemekler, Sefarad, Rum ve Levantenlerle gelen pek çok lezzetimiz var. Bunların yaşatılması lazım. Mutfak önemli bir kültür. Bir şehri şehir yapan geçmişteki izlerin toplamıdır. Bu kültürlerin bıraktığı izler bir kenti kent yapıyor. Bu kente bütünüyle sahip çıkma ve bu kültürü de yaşatmak bizim görevimiz” diyerek Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Abacıoğlu Han'da mutfak eğitimi verileceğini, Kemeraltı 1. Beyler Sokağı'ndaki mutfakta da yemek kurslarının verileceği bir atölye olarak hizmet vereceğini söyledi.

Pekdaş'a baş aşçı ceketi

Düzenlenen festivalde etkinlikler Alsancak Dominik Caddesi'nin yanı sıra Abacıoğlu Han ve 1. Beyler'deki Mutfak Konak'ta atölye çalışmaları ve yemek sunumları yapılacağını da kaydeden Pekdaş, “Ağzımızın tadını çoğaltmak için, ağzımızın tadının eksilmemesi için, bereketi çoğaltmak için, birbirimize el vermek için bu etkinliği düzenledik. Zenginliğimizi gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğu bizim sorumluluğumuz diyerek bu etkinliği yaptık. İzmir'in tadı hiç eksilmesin. Lezzetimiz ve bereketimiz daim olsun” dedi ve ardından da festivalin açılışını yaptı. İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Şamil Akşit de, festivalin anısına Pekdaş'a baş aşçı ceketi hediye etti.

Festival 20 Ekim'de sona erecek

Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde üç gün sürecek festival 20 Ekim'de sona erecek. ‘Mutfak Konak İzmir Lezzetleri Festivali'nde ünü sınırları aşmış, herkes tarafından bilinen İzmir yemeklerinin yanı sıra sokak lezzetleri ile saklı kalmış ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetler festival kapsamında İzmirlilerin beğenisine sunulacak. Bu yıl ilki düzenlenecek festivalde; Seferad, Rum, Girit, Levanten, Osmanlı Saray, Balkan, Anadolu ve diğer yerel mutfaklardan tatların sunumu yapılırken, ünlü şefler ve alanlarında uzman kişiler tarafından; atölye çalışmaları, söyleşiler, tadım etkinlikleri, yarışmalar ve dinletiler gerçekleştirilecek. Etkinlikler Alsancak Dominik Caddesi'nin yanı sıra Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yer alan Abacıoğlu Han ve Mutfak Konak binası olmak üzere üç ayrı noktada yapılacak.