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30 Ağustos 2018 10:06

İzmir’in maraton heyecanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 6.

İzmir’in maraton heyecanı

30 Ağustos 2018 10:06

kez düzenleyeceği “9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu” 2 Eylül Pazar günü koşulacak. 22 kilometrelik parkurda, sıcak havaya önlem olarak su ve sünger istasyonları kurulacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun kutlamaları kapsamında başlattığı 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonunu bu yıl 6. kez gerçekleştiriyor. 21 kilometre 97 metrelik parkurda yapılacak koşu 2 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.


Uluslararası AIMS (Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Koşuları Birliği) sertifikalı Yarı Maraton yarışı saat 08.00’de Cumhuriyet Meydanından start alacak. Mustafa Kemal Sahil Yolu boyunca devam edilerek İnciraltı Dokuz Eylül Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi sonundaki Beşyol Otobüs Durağından dönülecek parkur, tekrar aynı güzergah takip edilerek Cumhuriyet Meydanında son bulacak. Yarışmada 2,5-5-10-15-20. kilometrelerde su istasyonu ve 7,5-12,5-17,5. kilometrelerde ise sünger istasyonu bulunacak.


Cumhuriyet Meydanından başlayacak yarışta İnciraltı Kent Ormanına kadar olan güzergah trafiğe kapatılacak. Haydar Aliyev Bulvarı Beşyol kavşağından Levent Marina istikametine olan mevcut şerit gidiş-gelişe çevrilecek. Öte yandan İZDENİZ, maraton nedeniyle Pazar günkü Arabalı Vapur seferlerinin Bostanlı İskele’den 10.30, Üçkuyular İskelesinden ise 11.30’da başlayacağını bildirdi.



80 yaş grubu bile var


Yarışma Büyük Erkek (1998 doğumlu ve daha büyük yaştaki sporcular), Büyük Kadın (1998 doğumlu ve daha büyük yaştaki sporcular), Master Erkek 35-39 Yaş, Master Bayan 35-39 Yaş, Master Erkek 40-44 Yaş, Master Bayan 40-44 Yaş, Master Erkek 45-49 Yaş Master Bayan 45-49 Yaş, Master Erkek 50-54, Yaş Master Bayan 50-54 Yaş, Master Erkek 55-59 Yaş, Master Bayan 55-59 Yaş, Master Erkek 60-64 Yaş, Master Bayan 60 Yaş ve üzeri, Master Erkek 65-69 Yaş, Master Erkek 70-74 Yaş, Master Erkek 75-79 Yaş, Master Erkek 80 Yaş ve üzeri ile Veteran dallarında gerçekleştirilecek. Dereceye giren ilk üçe kupa ve para ödülü verilecek.




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