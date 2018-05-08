İzmir’in örnek şoförü

En son bir yabancı turistin aracında unuttuğu 52 bin TL’lik döviz dolu çantayı 3 gün gözü gibi koruyup sahibine ulaştıran örnek şoför, yılın şoförü seçildi.

27 yıldır İzmir’de direksiyon sallayan taksi şoförü Sedat Eroğlu (55), her gün yoğun şehir içi trafikte yolcu taşımasına rağmen, şimdiye kadar ne bir kazaya karıştı ne de herhangi bir trafik suçu işledi. Pırıl pırıl şoförlük siciline sahip usta taksici, geçtiğimiz günlerde bir örnek davranışa daha imza attı. Aracına binen yabancı turistin unuttuğu 52 bin TL değerindeki döviz dolu çantayı 3 gün boyunca gözü gibi koruyan Eroğlu, parayı sonunda sahibine ulaştırmayı başardı.

Yılın şoförü seçilen Sedat Eroğlu, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası açılış töreninde İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık tarafından ödüllendirildi. Müdür Aşkın, alkış ve övgü toplayan taksiciyi kutlayıp örnek gösterirken, şunları söyledi: “Tüm sürücülerimizin trafik kurallarına karşı aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. 2017’de 690 bin, bu yılın ilk 4 ayında 890 bini aşkın aracı denetledik. Bunun sonucunda trafik kazalarını yüzde 75 azalttık, kazalardan kaynaklanan ölümleri de en çok azaltan il olduk. İzmir’deki 12 bin polisin tamamı trafik görevlisi gibi çalışıyor, sıkı denetim yapıyor. İnsanımızı korumak için gözümüz sürekli trafikte.”

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da verdikleri eğitimler sayesinde taksi şoförleri arasında trafik bilincinin giderek arttığına işaret etti. Anık, “Tehlikeli araç kullananlara ve trafik güvenliğini hiçe sayanlara karşı her türlü tedbiri alıyoruz. Sedat Eroğlu gibi taksicilerden İzmir’de çok sayıda olması nedeniyle gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Sakin olun, kurallara uyun”

Yılın şoförü seçilen Eroğlu ise direksiyon başında asla sinirlenmediğini ve acele etmediğini ifade ederek, “Sakin olursanız ve kurallara uyarsanız ne kaza yapıyorsunuz ne de ceza alıyorsunuz” diye konuştu.