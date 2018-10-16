İzmir'in Portekizlileri coştu

Göztepe ve Altay'da top koşturan 4 Portekizli oyuncu gösterdikleri başarılı performanslarla takımlarının en önemli isimleri arasına girmeyi başardı.

Yabancı transferlerinde en önemli olaylardan biri de transfer edilen oyuncunun o ülkeye uyum sağlaması olarak gösterilir. Bazı oyuncular transfer oldukları ülkeye ve şehre kısa sürede uyum sağlarken, bazıları da bir türlü alışamaz ve yollar ayrılır. İzmir'de top koşturan Portekizli oyuncular ise gösterdikleri uyumla takımlarının vazgeçilmezleri arasında yer almayı başardı. Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'de Beto ile Castro, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da ise Marco Paxiao ve Pedro geride kalan haftalarda hem saha içinde hem de saha dışında gösterdikleri performansla alkış topladı.

Göztepeliler'in ikinci yılı

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Andre Castro ve Sporting Lizbon'un kalecisi Beto'yu kadrosuna katmıştı. Geçen sezon bir dönem Avrupa Kupaları'na katılma mücadelesi veren İzmir ekibinde iki oyuncu takımda kilit bir rol oynarken, büyük oradan değişen takımın vazgeçilmezleri arasında kendilerine yer buldular. Selçuk Şahin ve Sabri Sarıoğlu'nun takımdan ayrılmasıyla Beto kaptanlık görevine getirildi. Taraftarların adeta sevgilisi olan iki isimden Beto 630, Castro ise 422 dakika sarı-kırmızılı formayı terletti.

Altay'ın iki Portekizli'si

Göztepe, kadrosunda bulunan iki Portekizli oyuncudan oldukça memnunken, bu sezon Spor Toto 1. Lig'e yükselen Altay da kadrosuna iki Portekizli ismi dahil etti. Kanatlar Beroe takımından transfer edilen Pedro'ya emanet edilirken, takımın golcüsü ise Gdansk'tan alınan Paixao oldu. Geride kalan 8 haftada Paixao adeta lige damga vurdu. 698 dakika süre alan tecrübeli golcü, rakip filelere tam 6 gol bıraktı ve takımının gol yükünü çekti. Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı'nın kanatlarda şans tanıdığı Pedro ise 620 dakika süre aldı. Deneyimli oyuncu bu sürede 1 gol atarken, 4 kez de gol pası verdi.