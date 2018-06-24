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24 Haziran 2018 09:57

İzmir’in sevimli, geniş ailesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, peş peşe doğumlara sahne oluyor.

İzmir’in sevimli, geniş ailesi

24 Haziran 2018 09:57

Her geçen gün genişleyen park ailesinde ceylan, alageyik ve yaban keçisi türlerinin yeni üyeleri, sevimli tavırlarıyla ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.


Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nın 130 türde bin 500’ü aşkın hayvandan oluşan renkli ailesi, peş peşe gelen doğumlarla birlikte her geçen yıl biraz daha büyüyor.


Zarifliği ve güzellikleriyle park ziyaretçilerinin ilgi odağı olan ceylanlar, 53 üyesiyle ailelerini bir hayli genişletti. Dünyaya gelen 2 alageyik yavrusu, henüz ayaklarının üzerinde duramadan parkın gözdesi oldu. Ele avuca sığmayan hareketliliğiyle kendini çok sevdiren yaban keçileri ise 28 yavruyla doğum sıralamasında ilk sıraları zorlamaya başladı.


Yeni doğan yavruların annelerinin yanından bir an olsun ayrılmadığını belirten Doğal Yaşam Parkı yetkilileri, son iki ay içinde mara ailesine 7, kızıl geyik ve kamerun koyunu ailesine 5, lemur ailesine 2, koati- pony-nyla ailesine de 1 yeni üyenin katıldığını bildirdi.




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