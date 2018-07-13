İzmir’in yeni taksi duraklarına tam not

İzmir’deki taksi durakları yenilenmeye başladı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle ve desteğiyle bu amaçla kolları sıvadı ve bir süre önce de düğmeye basıldı. Vatandaşa hizmet veren duraklar, tek tek değiştirilmeye başlandı. Eskilerin yerine, görünümleriyle büyük beğeni toplayan yenileri yerleştirilirken, şık tasarımlı duraklar, bulundukları bölgeye ayrı bir estetik ve güzellik kattı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, değişime ve sürekli gelişime önem veren dinamik bir meslek örgütü olduklarına dikkat çekti. Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili olan Anık, her alanda örnek ve övgüye değer bulunan bir anlayışla hareket ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Sadece araçlarımızı yenilememiz, son teknolojiyi kullanarak günümüzün koşullarına uygun hizmet sunmamız yetmez. Duraklarımızı da elden geçirmemiz gerekiyordu. Bu kapsamda büyükşehir belediyemiz ile birlikte el ele çalışıyoruz, her zaman taksici esnafının yanında yer aldıkları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni duraklarımız İzmirlilerden tam not aldı, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Günün koşulları neyi gerektiriyorsa kendimizi yenilemeye ve sürekli olarak geliştirmeye devam edeceğiz. İzmirli taksicilere de bunu yapmak yakışır" dedi.