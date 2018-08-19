İzmir’in yükselen değeri İzmir Demokrasi Üniversitesi

Dr. Bedriye Tunçsiper, 31 lisans ile 21 lisansüstü programın faaliyete geçmesini sağlayarak 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 30’u aşkın idari, 120’yi aşan akademik personel ve 2 bin 800’ü aşan öğrenci sayısıyla Türkiye’ye yüksek öğretime genç, dinamik ve modern bir üniversite kazandırdı.

Kuruluş mücadelesine binası ve personeli olmadan başlayan İzmir Demokrasi Üniversitesi, iki aylık kısa bir sürede biyomedikal ve tıp gibi kuruluş aşamasında açılması güç olan popüler bölümlerin de aralarında bulunduğu, mimarlık ve işletme bölümleriyle birlikte Yüksek Öğretim Kılavuzuna girdi ve aynı yıl içerisinde üniversitede eğitim ve öğretim faaliyetlerini başlattı. Mücadelesine aynı azim ve kararlılıkla devam eden Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, 31 lisans ile 21 lisansüstü programın da faaliyete geçmesini sağlayarak 1,5 yıl gibi kısa bir sürede, 30’u aşkın idari, 120’yi aşan alanında yetkin akademik personel ve 2 bin 800’ü aşan öğrenci sayısıyla Türkiye’ye yüksek öğretime genç, dinamik ve modern bir üniversite kazandırdı. Fen, sağlık ve sosyal bilimler alanında söz sahibi, teknolojik yeniliklerde önder ve AR-GE faaliyetleri ile öncü bir kurum haline gelmesi hedefiyle yola çıkan Tunçsiper ayrıca, çabası ve girişimleri sayesinde Karabağlar Belediyesi sınırları içerisinde 385 bin metrekare alanın üniversite yerleşke alanı olarak tahsis edilmesini sağladı. Rektör Tunçsiper, dört uluslararası kongreye paydaş üniversite olarak katkı sağlarken, birçok bilimsel ve kültürel faaliyeti gerçekleştirdi, Türkiye’de akademik yazına üç adet uluslararası bilimsel dergi kazandırdı, toplumsal, kültürel ve milli değerlere olan duyarlılığını da gerçekleştirmiş olduğu özel anma ve kutlama faaliyetleriyle de bir kez daha gösterdi.

Öğrenci sayısı ise 2 bin 855’e çıkartıldı

İzmir Demokrasi Üniversitesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılında dört fakülte ve iki enstitüsü ile 301 Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciye öğretim hizmeti sağladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında fakülte, enstitü ve öğrenci kontenjanı sayılarında büyük bir artış gerçekleştirdi. 2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversite bünyesinde, 10 fakülte (31 bölüm), üç enstitü (14 tezli, sekiz tezsiz, üç doktora programı), 2 bin 217’i Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 337’si yabancı uyruklu öğrenciye öğretim hizmeti verilecek. Üniversitede toplam öğrenci sayısı ise 2 bin 855’e çıkartıldı.

AR-GE merkezleri

Üniversite, faaliyet alanını sadece yüksek öğretimin etkin ve çağın gereklerine uygun şekilde yapılması ile sınırlı tutmadı, teknolojik yeniliklerin yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlara çözüm üretecek ve araştırma-geliştirme alanında da bilim dünyasına katkı sağlayacak çerçevede genişleterek; Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğünü kurdu. Türkiye’nin gözde sanayi merkezlerinden İzmir Kemalpaşa OSB’de TEKNOKENT kurulması konusunda Kemalpaşa Belediyesi ile işbirliği içerisinde gerekli girişimler başlatıldı. Ayrıca, Savunma Sanayi Müsteşarlığı - İzmir Demokrasi Üniversitesi, TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayi arasında “Savunma Sanayi İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı” imzalandı. Bu birimlere ilaveten; Kamu, Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (İDUKUSİ) ve Stratejik Enerji Araştırmaları Merkezinin (İDUSENA) kuruluşu için gerekli girişimler başlatıldı.

Bilimsel ve sosyal faaliyetler

İzmir Demokrasi Üniversitesi kuruluşundan bu yana birçok seminer, konferans, panel, özel gün ve hafta anma programı, kampanya, konser ve turnuva etkinlikleri gerçekleştirdi. 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesinde kahramanca teröristlerle çatışıp şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye mübaşiri Musa Can için 5 Ocak tarihinde anma töreni düzenledi. Duygusal anların yaşandığı törende sinevizyon gösterisini izleyen misafirler göz yaşlarına boğuldu. İzmir Demokrasi Üniversitesi her yıl geleneksel olarak tekrarlanacak olan Fethi Sekin Kahramanlık ve Demokrasi Ödül töreni düzenledi. Bu yılki Demokrasi ve Kahramanlık Ödülü, 15 Temmuz 2016 günü hain darbe girişimi sırasında İzmir Valiliğini işgale giden 400 Harp Okulu öğrencisini ve onları taşıyan darbecilerin önünü kesen kahraman baş komiser BEKİR Önsal’a verildi. Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, şehit ailelerine Türk bayrağı, Kuran-ı Kerim ve üniversitenin hatıralarını teslim etti. Kahramanlık ödülünü de alkışlar içinde Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, başkomiser Bekir Önsal’a verdi.

Uluslararası ilişkiler

İzmir Demokrasi Üniversitesi, dünyanın önde gelen kanser araştırma merkezlerinden Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Gabriel Lopez Berestein ile “Memorandum of understanding mou” karşılıklı işbirliği öğrenci ve personel değişimi ile iki üniversite ve kurumlar arasındaki ilişkileri geliştirme mutabakatı imzaladı. International Vision University, International University of Sarajevo gibi yabancı üniversitelerinde paydaş olduğu Macaristan’da düzenlenen “ICEB 2018 Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi"nde ise paydaş üniversite olarak yer aldı. Bunun yanı sıra Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğünü kurarak, uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarının önümüzdeki eğitim öğretim yılında faaliyete geçirilmesi için gerekli akreditasyon ve ikili anlaşma süreçlerini başlattı.