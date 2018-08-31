İzmirli balıkçılar "Rastgele" diyecek

İzmir Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı’nda balıkçılık sezonunun açılışı nedeniyle tören düzenlendi, sektörün talep ve beklentileri konuşuldu.

Av yasağı 1 Eylül’de kalkıyor. İzmir’deki balıkçılar da, balıkçılık sezonunu bu gece açarak “Vira Bismillah” diyecek. Sezon açılışı öncesi, İzmir Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı’nda tören düzenlendi. Törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Ali Güney ve sektör temsilcileri katıldı.

“Hainlerin karşısına dimdik dikildiniz”

Açılış töreninde kürsüye çıkan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, “15 Temmuz’da hain darbe girişiminde, Foça’dan üç savaş gemisinin İzmir’e doğru hareket ettiği bilgisi geldi. O noktada yapılabilecek pek bir şey yoktu. Aklımıza balıkçı kardeşlerimiz geldi ve Mehmet Aksoy reisi aradıktan sonra hiçbir tereddüde düşmeden İzmirli balıkçı kardeşlerimiz olarak Foça’dan yaklaşan hain FETÖ’cülerin karşısına dimdik dikildiniz. Bu çok önemli bir duruştu. Ülkemiz ciddi ekonomik savaşla karşı karşıya kalmış durumda. Biz bir ve beraber olunca, hep birlikte kardeş olunca ne ay yıldızlı bayrağımıza, ne milletimize, ne devletimize zarar getirmeden hepsinin altından kalkacağız” dedi. Kaya ayrıca, sektörü ilgilendiren kanunlardaki eksiklikler konusunda da ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

“Dev bir projeye başlayacağız”

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise, “Biz Körfez temizliği konusunda, balık üremesi konusunda elimizde tek kalan Homa Dalyanının rehabilite edilmesi konusunda, çevreyi korumak adına, birçok yatırım yapıyoruz. Körfezin tamamen 70-80 yıl önceki haline dönmesi için proje ihalemizi tamamladık. İş makineleri tedariki için ihaleye çıkıyoruz. Körfezi rehabilite etmek için dev bir projeye başlayacağız. Rastgele diyorum. Kazasız belasız bir sezon diliyorum” açıklamasında bulundu.

"Sardalya ve kolyoz bolluğu olabilir"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de şunları söyledi: “4,5 ay boyunca tekneler denize, ağlar suya hasret kaldı. Hasret bu gece bitiyor. Balıkçılarımız sezonun ilk ağlarını atmak üzere denize açılacak. Hazırlıklara günler öncesinden başlandı, teknelerin, ağların son bakımları yapıldı. Balıkçılarımız geçen yıl iyi bir avlanma sezonu geçirdi. İZTO Yönetim Kurulu Üyemiz Şahin Çakan’dan aldığım bilgiye göre, Ege’de sardalya ve kolyoz bol miktarda olacağa benziyor. Tüm balıkçılara verimli ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diliyorum. İnşallah hem iyi bir sezon yaşayacak hem de halkımızın bol miktarda balık tüketmesini sağlayacağız. Denizlerde sürdürülebilirliğin sağlanması, su ürünleri kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi gerekiyor. Unutmayalım ki doğal kaynaklarımız sonsuz değildir. Gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmalıyız. Denizlerin esas bekçileri siz balıkçı kardeşlerimin bu emaneti en iyi şekilde bugüne kadar koruduğunuzu biliyor, bundan sonra da koruyacağınıza inanıyorum.”

Musa Bakan, aşırı ve kuralsız avcılığa dikkat çekti

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan ise, “Üretimden pazarlanmaya istihdam sağlaması, besin olarak eş değerinin olmaması, katma değer olarak işlendiğinde değerinin artması su ürünlerinin değerini artırmaktadır. Balıkçılık alanlarının etkin kullanılması büyük önem taşımaktadır. Cennet bir vatanda yaşıyoruz. Ülkemizin geleceği, su kaynaklarımızı nasıl kullanacağımıza bağlıdır. Kaynakların doğru kullanımı iyi bir planlama ile gerçekleştir. Su ürünleri stratejik bir öneme sahiptir. Su ürünleri yetiştiriciliği hızla büyümektedir. İzmir, sahip olduğu doğal kaynaklar bakımından su ürünleri üretimi için ciddi potansiyele sahiptir” dedi. Bakan, aşırı ve kuralsız avcılığın, geleceğimizin yok edilmesi demek olduğunu belirterek, “Amacımızın günü kurtarmak değil geleceğimizi kurtarmak olmalıdır” diye konuştu.

İzmir’de balık sezonu törenle açıldı.

“Mazotun yüzde 50 devlet tarafından desteklenmesi gerek”

Törende konuşan Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, “Eskiye dönmek, eski balıkları bulmak belki mümkün değil ama bugünleri koruyabiliriz. Bunun için kota ve bölgesel balıkçılığa çabukça geçmek zorundayız. Bu şekilde sürdürebilirliğin ilk adımını atmış olacağız. Devlet olarak balıkçılara destek vermek amacıyla ÖTV’siz mazotun yüzde 50 devlet tarafından desteklenmesi balıkçıları rahatlatacak. FAO’nun raporuna göre yüzde 62,5 aşırı avlanma alanları Akdeniz ve Karadeniz. Sürdürülebilirliği sağlamak için dikkatli balıkçılık yapmalıyız. Şebeke dediğimiz, balıkçılığın baş belası durumunda. Şebekeyi Türkiye kara sularından çıkarmak zorundayız. Yeni su ürünleri kanununu çok acilen çıkarmanızı istiyoruz. Balıkçılığın geleceği bu yasadır. Lütfen tüketici arkadaşlarımız da boy ve zaman yasağına uyulmayan balıkları almasın” ifadelerini kullandı.

“Gemilerimizin KOBİ olma zamanı”

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Ali Güney de, “Gemilerimizin KOBİ olma zamanı. Sigortalardan faydalanamıyoruz. İş yeri olarak kabul ediyorlar ama her tarafta engelle karşılaşıyoruz. Bu sosyal güvenlik açısından balıkçı tayfalarının gündeme gelmesini talep ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından denize konuşlanmış gemilerin önünde protokol tarafından kurdele kesildi.