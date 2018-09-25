İzmirli Baran Ateş'ten single

İzmirli ses sanatçısı Baran Ateş "Vazgeçmiyorum" adlı single'ının kutlamasını yakın dostu Celaleddin Özlahlan'ın hazırladığı bir parti ile Bornova'da gerçekleştirdi.

Albüm kapağının görselinden hazırlanan özel pastasını Celaleddin Özlahlan, Menajeri Uğur Özdemir, Şevket Özlahlan ve İpek Altay ile birlikte kesen Baran Ateş, sürprizi hazırlayan dostlarına teşekkür etti. 10 yılı aşkın süredir İzmir'in en gözde mekanlarında sahneye çıkan ve geçen yıl Back Drop Müzik menajerliğine de başlayan Baran Ateş, sektörde iddialı olduğunu belirtti. Pdnd müzik ve Back Drop Müzik yapımcılığında yayınlanan “Vazgeçmiyorum”un söz ve müziği genç sanatçı Yalçın Topyanak'a, düzenlemesi Cemre Burak'a ve klip yönetmenliği ise son yılların en başarılı ismi Hasan Kuyucu'ya ait.

Sosyal medya platformlarında paylaştığı videolarla binlerce müzikseverin dikkatini çeken Baran Ateş şimdiden aralık ayında yayınlayacağı maxi single çalışmalarına başladı. Baran Ateş' in Vazgeçmiyorum isimli single çalışması tüm radyo ve müzik kanallarında ayrıca dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.