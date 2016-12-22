İzmirli çiftin 14 yıllık bebek hasreti mutlu bitti

İzmir’de, rahmine yapışık miyomlar nedeniyle anne olamayan Fatma Altın, geçirdiği ameliyatın ardından 14 yıl sonra bebeğini kucağına aldı. Yeni yıla günler kala dünyaya gelen İlayda bebek ile büyük sevinç yaşayan anne ve baba, "Yavrumuzu kucağımıza aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

İzmir’de, bir kamu hastanesinin danışmasında görevli 38 yaşındaki Fatma Altın, rahmine yapışık durumdaki miyomları nedeniyle bir türlü hamile kalamıyordu. Aynı hastanede teknik ekip servisinde görevli eşi Ali Altın ile birlikte gezmedikleri doktor kalmayan Fatma Altın, tam 14 yıldır bebek hasreti çekti. Gittiği doktorların kendisine, "Seni ameliyat edemeyiz. Ameliyata alırsak rahmini almalıyız" dediğini anlatan Altın, "Ben genç yaşta rahmimi aldırmak istemiyordum. Anne olmak istiyordum. Bu yüzden ameliyat olmayı kabul etmedim. Beni ameliyat edecek doktoru bulmak için hastane hastane dolaştım" dedi.

Dört yıl önce İzmir’deki Özel Medifema Hastanesinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakan Yetimalar ile tanışan Fatma Altın, daha sonrada ameliyat oldu. Ameliyatta rahim alınmadı ve miyomlar da temizlendi.



14 yıllık bebek hasreti son buldu

Öte yandan Fatma Altın, bir müddet sonra hamile kalırken çift 14 yıl sonra 3 kilo 340 gram ağırlığındaki bebeğini kucağına aldı. Doktoruna teşekkür eden Altın, "Doktor Bey bana ameliyatın risklerini anlattı. Ameliyatta rahmi korumak için elinden geleni yapacağını söyledi. İlk başta ameliyattan ’rahmim alınacak’ diye çok korktum. Doktorum bana her aşamada moral verdi. Küçük bir çocuk gibi beni avuttu. Prensesler gibi ameliyatımdan çıktım. Miyomlarım temizlendi. Ve rahmim alınmadı. 3 kiloya yakın miyom temizlendi" dedi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında hamile olduğu haberini alan anne adayı geçtiğimiz günlerde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Yeni yıla günler kala bebek sevinci yaşayan anne, "Yaşadığımız 14 yıllık bebek hasreti sona erdi. Doktoruma minnet borçluyum" diye konuştu.

Dr. Yetimalar ise 3 kilo 340 gram ağırlığındaki bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.