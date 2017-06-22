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22 Haziran 2017 11:06

İzmirli için açık hava sineması keyfi başladı

İzmir’de açık hava sinema günleri start aldı.

İzmirli için açık hava sineması keyfi başladı

22 Haziran 2017 11:06

Gişe rekorları kıran Türk filmlerinin ücretsiz olarak gösterime gireceği sinema programı 27 Ağustos’a kadar sürecek.


İzmir’in yeni yaşam alanı MaviBahçe’de ‘Açık Hava Sinema Günleri’ GORA filmiyle başladı. Gişe rekorları kıran Türk filmlerinin ücretsiz olarak gösterime gireceği sinema programı 27 Ağustos’a kadar sürecek.


Yaz sıcakları yüzünü göstermeye başlarken İzmir’de farklı etkinliklere imza atan MaviBahçe, yazın vazgeçilmezleri arasında yer alan Açık Hava Sinema Günleri’ne start verdi. Saat 21.00’da başlayan sinema gösterimleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Film gösterimi öncesinde izleyicilere açık hava sinemalarının vazgeçilmez yiyeceği çekirdek dağıtıldı. Program kapsamında Türk sinemasının en başarılı yapıtları arasında yer alan ‘Hükümet Kadın’, ‘Düğün Dernek’, ‘Kocan Kadar Konuş’, ‘Eyvah Eyvah’ gibi filmler gösterime girecek.


İlk gün filmi izlemeye gelen konuklar, açık hava sinemasının nostaljiyi yaşatması ve yaz aylarında açık havada film izleme keyfi yaşatması açılarından çok güzel bir uygulama olduğunu söylediler. İzleyicilerden Seçil Demiral(36), “MaviBahçe özellikle kültür-sanat konularında diğer alışveriş merkezlerine göre çok başarılı, halkla iç içe ve bu etkinliklerden çok memnunum. Bu tarz etkinliklerin devamını görmeyi çok isterim. Listedeki filmlerin hepsini izledim ancak açık hava gösterimi olduğu için tekrar izlemeyi istedim” dedi. Sinemasever Mina Kaymakçı (21) ise, “İlk defa açık hava sinemasına geliyorum ve MaviBahçe böyle bir olanak sağladığı için teşekkür ederim. Sosyal etkinlikleri destekliyorum ve devamını da istiyorum. Burası sadece bir alışveriş merkezi değil aynı zamanda kültür-sanat etkinliklerinin de adresi.” şeklinde konuştu.




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