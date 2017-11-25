İzmirli kadınlar "şiddete hayır" dedi

Etkinliğe eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu ile birlikte katılan Başkan Kocaoğlu, kadına yönelik şiddet ve çocuk yaşta evliliklere karşı yeni bir duruş, yeni bir çıkış yolu gerektiğini söyledi.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Alsancak Vasıf Çınar Meydanı’nda düzenlenen açılış programı ve yürüyüşe Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu’nun yanısıra çok sayıda kadın katıldı.

İzmir’in farkı kadınları

Törende konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, kadına yönelik şiddet ve çocuk yaşta evliliklerin mevcut politikalarla engellenmesinin mümkün olmadığını belirterek şunları kaydetti: "O halde yeni bir şey yapmamız gerekiyor. Yeni bir duruş, yeni bir düşünce, yeni bir çıkış yolu bulmamız gerekiyor. Biz İzmir’de çok şanslıyız. Bizim hayatın içinde, ekonomide, sokakta, haksızlığa direnen, erkeklerden daha önce müdahale eden, İzmir’in yaşam biçimini koruyan, geliştiren kadınlarımız çoğunlukta. Bugün biz burada gericiliğe karşı, Türkiye’yi Ortadoğu bataklığına götürmek isteyenlere karşı, kadın haklarını geri almak isteyenlere karşı bir mücadele verebiliyorsak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kentinde gericiliğe karşı direnebiliyorsak, bunu kadınlarımıza borçluyuz. Üretimde, belediyecilikte, kırsalda, hayatın her aşamasında öncü olmak, örnek olmak durumundayız. Kurtuluşun ve kuruluşun kenti İzmir Türkiye’de bu görevi üstlenmek durumundadır. Biz hep birlikte, hiçbir ayrım yapmadan, etnik kimliği, inancı ne olursa olsun birlik içinde, beraberlik içinde yaşıyoruz. Bunu daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Kentlilik bilincini bu kadar göçe rağmen sürdürebilen, İzmir gibi başka bir kent yoktur. Bizim farkımız sizlersiniz" dedi.

Şiddete sanatsal tepki

Vasıf Çınar Meydanı’ndaki etkinlikte sanatçı Burcu Bostancıoğlu tarafından gerçekleştirilen enstalasyon çalışmasının açılışı da yapıldı. Şiddete maruz kalarak yaşamını yitirmiş kadınları sembolize eden beyaz güller ve şiddeti simgeleyen kırmızı su ile dolu şırıngaların yer aldığı eserde sergilenen objeler, katledilen kadınları temsilen hazırlanmış kelebek figürü üzerine yerleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve katılımcılar, daha sonra Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’ne kadar yürüdü. Burada yine Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kadına yönelik şiddet temalı dans gösterisi ve Füsun Demirel’in ’Aşk Dersleri’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.