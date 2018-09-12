17 Eylül'de okulların açılacak olması ülke çapında tatlı bir telaşa neden olurken, İzmirli kantinciler yeni öğretim yılına hazır olduklarını açıkladı.

2018-19 öğretim yılı öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydeden İzmir Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Rasim Topçu, “Üyelerimizden kantinlerde kullandıkları gıda ürünlerinin kalitesinden kesinlikle taviz vermiyorlar. Bugüne kadar İzmir'de okul kantinleri konusunda bir sıkıntı yaşanmamıştır, üst seviyede bulunan çıtamızı yeni dönemde de koruyacağız. Üyelerimizle ve eğitim camiasıyla istişare altında, sorumluluğumuzun bilinci içinde çalışıyoruz, diğer illerde görülen sorunları yaşamıyoruz” dedi.

“Evlatlarımızdan ayırt etmiyoruz”

İzmir'deki okul kantinlerinin Türkiye'ye örnek olduğuna dikkat çeken Topçu, “Gerek hijyen, gerek sorumluluk duygusu gerekse kaliteli sunum açısından en iyi hizmeti vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Biz okul kantinlerini eğitimin bir parçası olarak görüyor ve ticaretten fazla geleceğimiz olan gençlerimizi sahiplenmeyi önemsiyoruz. Öğrencileri kendi evlatlarımızdan ayırt etmiyor, büyük bir hassasiyet ve sorumluluk içinde hijyen odaklı hizmetler veriyoruz. Tüm bunların yanında üyelerimizle birlikte öğrencileri bilinçlendiren ve eğiten çalışmalara da imza atıyoruz. Geçmişte yaptığımız sigara ve bonzai gibi uyuşturucuların sakıncalarını anlatan kampanyalarımız bunlara örnektir” diye konuştu.

Velilere uyarı

Okul kantinlerinin adeta 5 yıldızlı olduğunu savunan Başkan Topçu sözlerini şöyle sürdürdü: “Okul kantini işleten arkadaşlarımız mesleklerini TSE kriterlerine uygun şekilde yapmaktadır. İzmir'de kantinler merdiven altlarından çıkartılmış, lüks kafeterya haline dönüştürülmüştür. Tüm velilerin içi rahat olsun. Bizler genç kardeşlerimizi velilerin bize emaneti olarak görürüz. Yasaklı gıda ürünleri satmıyor, kantinlerimizi sürekli denetliyor, üyelerimize ve yanlarında çalışanlarına hijyen, soğukta muhafaza edilmesi gereken ürünler, gıda maddelerinin hazırlanması, ilaçlama, atıklar gibi insan sağlığını doğrudan ilgilendiren konularda periyodik eğitimler düzenliyoruz. Ayrıca kantinlerimiz, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından yılda en az iki kez, okul bünyesinde kurulan Kantin Denetim Komisyonları tarafından da her ay denetlenmektedir. Ancak bu noktada velilerimizden de kendi evlatlarının iyiliği için daha fazla duyarlı olmalarını bekliyoruz. Velilerimiz gönül rahatlığı ile evlatlarının beslenmelerini okul kantinlerinden sağlayabilir. Biz yasaklı gıda satmıyoruz ama asıl tehlike dışarıda. Çocuk eve giderken yoldan, okul önünden marketlerden, bakkaldan alıyor ya da nerede ne şekilde imal edildiği bilinmeyen, çamurun tozun içinde satılan seyyar gıdalara yönelebiliyor. Veliler çocuklarının sağlığı için okul dışı alışverişlere müsaade etmemelidir. Okul yöneticilerinden de mevcut hassasiyetlerini sürdürmelerini, okul kapılarını gün boyu kapalı tutmalarını istiyoruz.”