İzmirli modacıdan gelinlere özel tüyolar

Yıllar önce İzmir’den İstanbul’a transfer olan ve birçok ünlü isimle çalışan modacı Pınar Bent, özellikle geçtiğimiz yıl sesini Arap ülkelerine yaptığı gelinlik tasarımlarıyla duyurmuştu. Sayısız defilesi bulunan ve meslekte yılları geride bırakan Pınar Bent, gelinlik, abiye, kına, nişan düğüne ve modaya dair her şeyi her hafta “Pınar Bent’le Moda” programında gelinlere anlatacak ve tavsiyelerde bulunacak. Programda ünlü isimlerinde eşlik edeceği Pınar Bent, “10 yıldır bu mesleği yapıyorum. Gelinlik tasarımı yapmak benim için çok daha özel. Genç kızların çocukluktan beri olan hayallerini gerçekleştirmek mutluluk verici. Şimdi de televizyondan tüm gelin adaylarına sesleniyoruz” dedi.