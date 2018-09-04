Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 10:51

İzmirli modacıdan gelinlere özel tüyolar

Yıllardır kişiye özel yaptığı gelinlik tasarımlarıyla dikkat çeken İzmirli modacı Pınar Bent, şimdi de bilgi ve deneyimlerini TV ekranlarında sevenleriyle paylaşacak.

İzmirli modacıdan gelinlere özel tüyolar

04 Eylül 2018 10:51


Yıllar önce İzmir’den İstanbul’a transfer olan ve birçok ünlü isimle çalışan modacı Pınar Bent, özellikle geçtiğimiz yıl sesini Arap ülkelerine yaptığı gelinlik tasarımlarıyla duyurmuştu. Sayısız defilesi bulunan ve meslekte yılları geride bırakan Pınar Bent, gelinlik, abiye, kına, nişan düğüne ve modaya dair her şeyi her hafta “Pınar Bent’le Moda” programında gelinlere anlatacak ve tavsiyelerde bulunacak. Programda ünlü isimlerinde eşlik edeceği Pınar Bent, “10 yıldır bu mesleği yapıyorum. Gelinlik tasarımı yapmak benim için çok daha özel. Genç kızların çocukluktan beri olan hayallerini gerçekleştirmek mutluluk verici. Şimdi de televizyondan tüm gelin adaylarına sesleniyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç