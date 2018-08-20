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20 Ağustos 2018 12:56

İzmirli müzisyen ve müzik gruplarına yeni sahne

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, İzmirli müzisyen ve müzik gruplarına sahnesini açıyor.

İzmirli müzisyen ve müzik gruplarına yeni sahne

20 Ağustos 2018 12:56

Müziğe gönül verenler, MaviBahçe’de kurulacak açık sahne de, eserlerini sergileme fırsatını yakalayacak.


Gençlerin gelişimi ve yeni dünyalara açılması, iş dünyası ile buluşması amacıyla farklı etkinlikler düzenleyen MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bu kez İzmirli müzisyen ve müzik gruplarına muhteşem bir fırsat sunuyor. "Sahneniz MaviBahçe Olsun" sloganıyla kurulan açık sahne, İzmirli müzisyenler ve müzik gruplarına ev sahipliği yapacak. Açık sahnede, binlerce İzmirli’ye konser vermek isteyen müzisyen ve müzik grupları için son başvuru tarihi 27 Ağustos olarak belirlendi.


Açık sahnede yer almak isteyen müzisyenlerin; başvuru için grubun adı, çaldığı enstrümanlar, grubu temsil eden yüksek çözünürlükle bir adet fotoğraf veya logo, sosyal medya adresleri, konserde çalınacak parçalar, önceki performanslarınızın yer aldığı en ez iki video linki ve iletişim bilgilerini acıksahne@mavibahce.com.tr adresine göndermeleri gerektiği bildirildi.




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