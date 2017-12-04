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04 Aralık 2017 10:48

İzmirli öğrencilere İtalya’da staj imkanı

İzmir’de ücretsiz mesleki eğitim imkanı sağlayan bir lise, öğrencileri için İtalyan şirketle staj anlaşması yapacak.

İzmirli öğrencilere İtalya’da staj imkanı

04 Aralık 2017 10:48


Mavi Teknik Pancar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, dünyanın bir çok ülkesinde şubesi bulunan İtalyan bir yenilenebilir enerji üretim şirketi ile yapılan anlaşma sayesinde farklı ülkelerde de staj imkanına sahip olacak. Şirket yetkililerinin okullarındaki öğrencilerle bilgi alışverişi yapmak için daha önce konukları olduğunu hatırlatan Mavi Ege Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Asil, “Yenilenebilir enerjiyi okulumuzda ne kadar ciddiye aldığımızı ve öğrencilerimizin bu konuda ne kadar hevesli olduklarını, eğitimlerinde ne kadar ciddi olduklarını görünce staj imkanı sunmak istediklerini söylediler. Bu teklif de bizi hem çok onurlandırdı hem de çok mutlu etti. Öğrencilerimizin böylesine büyük ve önemli bir firmada staj imkanı yakalaması hem onlar hem de ülkemiz için büyük bir katkı sağlayacaktır” dedi.


Hem fosil hem de yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten firma sahibi Riccardo Fanchini, İzmir’e gerçekleştirdikleri ziyarette öğrencilerle buluşarak, sorularını yanıtladı. İzmir’i ve okulu çok beğendiklerini ve ortaklaşa çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getiren Fanchini, Türkiye’deki potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.




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