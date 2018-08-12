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12 Ağustos 2018 12:47

İzmirli öğretmenlere STEM eğitimi

Özel Mavi Ege Eğitim Kurumları öğretmenleri, 2018-2019 eğitim öğretim yılı başlamadan önce kendileri eğitime girdi.

İzmirli öğretmenlere STEM eğitimi

12 Ağustos 2018 12:47

Öğrencilere daha çok katkı sağlamak adına öncelikle kendileri eğitim alan öğretmenler, İzmir’de STEM eğitimine katıldı.



Endüstri 4.0 ile birlikte 21. yüzyılın öğrencilerinden beklenen üretkenlik, inovasyon ve problem çözme becerileri kazandırma adına geçekleşen eğitim ile öğretmenler, yeni eğitim-öğretim sezonuna hazır olduklarını söyledi. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr.Devrim Akgündüz, Mavi Ege öğretmenlerine iki günlük eğitim vererek STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi konusunda teorik bilgiler ve uygulama becerileri kazandırdı.



Okulun atölyesinde, anaokulundan liseye tüm branş ve kademelerden öğretmenlerin katıldığı eğitimde öğretmenler, STEM eğitimi hakkında alanın uzmanından birebir paylaşımlar ile bilgi edinerek uygulamalı atölye çalışmaları ile de mühendislik tasarım süreçlerinin müfredata entegre edilerek sınıf ortamında uygulanması hakkında deneyim kazandı. Mesleki gelişim ve yeniliğe açık öğretmen kadrosu ile modern çağın eğitim sistemlerini benimsemiş olan Mavi Ege Koleji yetkilileri, yeni eğitim-öğretim yılında da doğru hedefler ve planlı çalışmaları ile öncü olmaya devam edeceklerini vurguladı.




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