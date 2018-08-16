İzmirli söz ve beste yazarından yeni parça: "Bukalemun"

İki günde sosyal medyada 200 bin kişinin dinlediği şarkı, yazlık mekanlarda da çalmaya başladı.

İlk şarkısının sözlerini 13 yaşında yazmaya başlayan ve hiçbir zaman şarkı sözü yazmayı bırakmayan Özcan Tekin, yine söz ve bestesi kendine ait olan “Bukalemun” adlı şarkısı ile müzik piyasasına ’merhaba’ dedi. Müzikseverler ve eleştirmenlerden tam not alan Tekin, sosyal medya üzerinden şarkısıyla oldukça başarılı bir gelişme kaydetti. İki üniversite mezunu olan yakışıklı şarkıcı, hayalimi gerçekleştirmek için yazdığını ifade ederek, "Müzik hayatımda hep vardı. Buna en güzel örneklerden birisi de yüksek lisansta bilimsel çalışmasını müzik endüstrisi üzerine yapmasıdır. Artık single zamanı gelmişti. Kendi kurduğum yapımcı firmamın da sanatçısı olarak müzik piyasasına girdim. Türkiye’nin de en iyi sanatçıları arasında yer alan ve aynı mahalleyi paylaştığım Yıldız Tilbe, Özcan Deniz, Yavuz Bingöl, Ali Yılmaz gibi isimleri örnek alıyorum" dedi.

’Bukalemun’ adlı single çalışması hakkında da bilgi veren sanatçı, kişilerin ilişki yaşarken çok değişken karakterli olmaları sebebiyle şarkıyı kaleme aldığını anlattı. Özcan Tekin, son olarak, "Müzik aşkının önünde hiçbir gücün duramayacağına inanıyorum" diye konuştu.