İzmirli taksiciler hizmet çıtasını yukarıya taşıyor

Anık, haklılıklarının teyit edildiği düzenleme ile sorumluluklarının arttığını söyleyerek, “Taksiciler iğneyi kendilerine batırmalı, günün koşullarına ayak uydurmalı. İzmir olarak biz hazırız, akıllı uygulamamız da yakında hazır. Lüks araçlarla hizmet vermek için de çalışma başlattık” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde düzenlenme gerçekleştirildi, yasadışı taşımacılık yapanlara ağır yaptırımlar getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “Bu iş bitmiştir” diyerek noktayı koydu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, esnafın kazancına göz diken küresel firmalar ile bazı şirketlerin kiralık D2 belgeleriyle aplikasyon üzerinden şehir içi taşımacılık girişimlerine son verildiğini açıkladı.

Anık, aynı zamanda İzmir Milletvekili olan Başbakan’ın İzmirli taksicilerin temsilcisi olarak yaptıkları çağrıları duyarak bu haksızlığa “dur” dediğini dile getirdi.

Yanlışa son verildiğini ifade eden Anık, şöyle konuştu: “Turistik amaçlı toplu taşımacılık için alınan D2 belgesi kullanarak VIP araçlarla şehir içinde yolcu taşınamayacağını, bunun yasal olmadığını ve kayıtdışı ekonomiye yol açıldığını her platformda ifade ettik. Doğruluğumuz ve haklılığımız teyit edildi. Sesimizi duyan Başbakanımıza teşekkür ediyoruz, esnafımızın ekmeğiyle oynayanlara gereken cevap verildi. Bu düzenlemeden sonra sorumluluğumuz daha da arttı. Taksiciler iğneyi kendilerine de batırmalı, varsa yanlışları düzeltmeli, hizmet kalitelerini yukarıya taşımalı ve en önemlisi de günün koşullarına ayak uydurmalı.”

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmirli taksicilerin kendilerinden emin olduğunu ve geleceğe güvenle baktığını vurgulayarak, “Küresel tehditler ortaya çıkmadan önce aplikasyon hazırlıklarına başlamıştık. Akıllı elektronik cihazlar üzerinden taksi çağrılmasını ve alınan hizmetin yolcular tarafından değerlendirilmesini sağlayacak uygulamamızı yakında kullanıma sunacağız. Taksileri anı anına uydudan takip ettiğimiz Sarı Teknoloji ile 6 yıl önce nasıl bir ilki gerçekleştirdiysek yine öncü olacağız. Ayrıca lüks araçlarla hizmet vermek için de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduk, olumlu karşılandık. Başkan Aziz Kocaoğlu’na ve Ulaşım Daire Başkanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız sürüyor” dedi.