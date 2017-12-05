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05 Aralık 2017 11:40

İzmirli tekvandocular fırtına gibi esti

Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonasında mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 9 madalya ve 3 kupayla genel sıralamada Türkiye ikincisi oldu.

İzmirli tekvandocular fırtına gibi esti

05 Aralık 2017 11:40

İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcularından Kübra Kıyı, tüm rakiplerini yenerek 67 kiloda altın madalyaya uzandı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Isparta’da düzenlenen Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonasında kazandığı 3 kupa ve 9 madalyayla büyük başarı elde etti. 81 ilden 793 sporcunun katıldığı şampiyonada İzmir Büyükşehir Belediyesi, genel klasmanda ve bayanlarda Türkiye İkincisi, erkeklerde ise dördüncü olarak üç kategoride birden kupa kaldırdı.



Altın kız Kübra


İzmirli tekvandocular toplamda 1 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. İzmir’in tek altın madalyası ise 67 kilo sporcusu Kübra Kıyı’dan geldi. Tüm rakiplerini yenerek kürsünün zirvesine çıkan Büyükşehir sporcusu, başarılı kariyerine bir şampiyonluk daha ekledi.


49 kiloda Kübra Dürdane Çakır, 73 kiloda Simge Erensayın, +73 kiloda Esra Akbulat, 63 kiloda Umut Begeç, 68 kiloda Barış Dağ ve 80 kiloda İsmet Begeç ikincilik kürsüsüne çıkarken 74 kiloda Umutcan Çalışkan ve 62 kiloda Işıl Kaptan ise üçüncülük elde etti.




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