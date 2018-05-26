Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 11:46

İzmirli üreticilere kuşkonmaz desteği

Kırsalda alternatif gelir kaynaklarını artırmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Urla bölgesinde eğitim verdiği üreticilere 8 bin adet kuşkonmaz kökü dağıttı.

İzmirli üreticilere kuşkonmaz desteği

26 Mayıs 2018 11:46

Ekonomik değeri ve ihracat potansiyeli yüksek bir bitki olan kuşkonmaz üretimiyle özellikle bölgedeki kadınlar için yeni bir gelir kapısı açılacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Alternatif Ürün Üretiminin Desteklenmesi ve Yerel Çeşitliliğin Korunması” projesi kapsamında, Yarımada bölgesinde yeni bir iş alanı daha yaratıldı. Bölgede enginar, çilek, nergis, fasulye, börülce, kırmızı marul ve mor karnabahar ile koyun-keçi ve bal üretimlerini teşvik ederek "kırsalda gelir getirici faaliyetleri destekleyen" İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez Urla’ya bağlı Kuşçular, Nohutalan ve Balıklıova köylerinde kuşkonmaz üretimine el attı.


Dikim, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi konular başta olmak üzere kuşkonmaz yetiştiriciliğine ilişkin uygulamalı eğitimler veren Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta toplam 8 bin kuşkonmaz pençesi dağıttı. Kuşkonmaz yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla bölgedeki ekonomik gelir çeşitliliğinin artacağı belirtildi.



Kuşkonmaz ekonomisi döviz getirecek


Bir kez dikildikten sonra 10-12 yıl hasat vermesi, ekonomik değeri ve ihracat potansiyelinin oldukça yüksek olması nedeniyle Yarımada çiftçisi için önemli bir gelir kaynağı olması hedeflenen kuşkonmaz yetiştiriciliğinin bölgede üretimi desteklenen çilek projesiyle birlikte yaygınlaştırılması hedefleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç