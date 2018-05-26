İzmirli üreticilere kuşkonmaz desteği

Ekonomik değeri ve ihracat potansiyeli yüksek bir bitki olan kuşkonmaz üretimiyle özellikle bölgedeki kadınlar için yeni bir gelir kapısı açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Alternatif Ürün Üretiminin Desteklenmesi ve Yerel Çeşitliliğin Korunması” projesi kapsamında, Yarımada bölgesinde yeni bir iş alanı daha yaratıldı. Bölgede enginar, çilek, nergis, fasulye, börülce, kırmızı marul ve mor karnabahar ile koyun-keçi ve bal üretimlerini teşvik ederek "kırsalda gelir getirici faaliyetleri destekleyen" İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez Urla’ya bağlı Kuşçular, Nohutalan ve Balıklıova köylerinde kuşkonmaz üretimine el attı.

Dikim, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi konular başta olmak üzere kuşkonmaz yetiştiriciliğine ilişkin uygulamalı eğitimler veren Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta toplam 8 bin kuşkonmaz pençesi dağıttı. Kuşkonmaz yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla bölgedeki ekonomik gelir çeşitliliğinin artacağı belirtildi.

Kuşkonmaz ekonomisi döviz getirecek

Bir kez dikildikten sonra 10-12 yıl hasat vermesi, ekonomik değeri ve ihracat potansiyelinin oldukça yüksek olması nedeniyle Yarımada çiftçisi için önemli bir gelir kaynağı olması hedeflenen kuşkonmaz yetiştiriciliğinin bölgede üretimi desteklenen çilek projesiyle birlikte yaygınlaştırılması hedefleniyor.