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07 Ocak 2017 08:02

İzmirli vatandaş kar yağışını “ilginç” diye yorumladı

İzmirli vatandaş kar yağışını “ilginç” diye yorumladı

07 Ocak 2017 08:02

İzmir’de sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar kentin yüksek noktalarını beyaza bürüdü. İzmirli 55 yaşındaki Mümin Çıban, “İzmir’de ikinci defadır kar yağışını görüyorum ilginç geliyor.”
Sabah saatlerinde yağmaya başlayan karla birlikte Bornova ilçesinin yüksek kesimlerde kar etkili olurken ilçedeki bazı noktalar beyaza büründü. Kurudere, Beşyol, Yaka ve Evka-4 Mahalleleri gibi yüksek kesimlerdeki yollar da kar yağışı nedeniyle trafik yavaşladı. Kar yağışıyla birlikte Bornova Belediyesine bağlı ekipler kar temizleme çalışmaları yaparken, herhangi bir kaza yaşanmaması için buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

“İki defadır böyle bir kar yağışı görüyorum”
Sabahın erken saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Evka-4 mahallesi sakini 55 yaşındaki Mümin Çıban, İzmir’de ikinci defa böyle bir kar yağışı gördüğünü ve mutlu olduğunu söyledi.
İzmir’de kar yağışının en zorlu geçen yerlerinden birinin Evka-4 olduğunu söyleyen mahalle muhtarı Süleyman Ferah ise, “Şu saat itibarıyla gelip durumu kontrol edip gerekli yerlere bildireceğiz. Gerekli önlemlerimizi alarak uyarılarımızı yaptık. Ulaşımda da şimdilik bir aksaklık yok” dedi.



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