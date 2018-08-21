İzmirliler bayram namazı için camilere akın etti

İslam dünyası, Kurban Bayramını kutluyor. Bayram namazı içinde tüm Türkiye’de vatandaşlar camileri doldurdu. İzmir’de de vatandaşların adresi Alsancak Hocazade Camii oldu. Erken saatlerde camiye gelen vatandaşlar, cami imamı tarafından bayram üzerine verilen dersi dinledi. Öte yandan, bayram namazına bayramda görevli olan itfaiye ekipleri de katıldı. İtfaiye erleri herhangi bir olay olmasına karşın en arkada saf tutarak tedbir aldı. Saat 07.10 gibi başlayan bayram namazının kılınmasının ardından, namaza gelen vatandaşlar çıkışta birbirleriyle bayramlaştı. Vatandaşlar, Kurban Bayramının İslam alemine huzur getirmesi temennisinde bulunarak, tüm Türkiye’nin bayramını en içten dileklerle kutladı.