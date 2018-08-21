Diğer
Kategoriler
21 Ağustos 2018 08:35

İzmirliler bayram namazı için camilere akın etti

Kurban Bayramının iştirak edilmesiyle birlikte, İzmirli vatandaşlarda bayram namazı için camilere akın etti.

İzmirliler bayram namazı için camilere akın etti

21 Ağustos 2018 08:35


İslam dünyası, Kurban Bayramını kutluyor. Bayram namazı içinde tüm Türkiye’de vatandaşlar camileri doldurdu. İzmir’de de vatandaşların adresi Alsancak Hocazade Camii oldu. Erken saatlerde camiye gelen vatandaşlar, cami imamı tarafından bayram üzerine verilen dersi dinledi. Öte yandan, bayram namazına bayramda görevli olan itfaiye ekipleri de katıldı. İtfaiye erleri herhangi bir olay olmasına karşın en arkada saf tutarak tedbir aldı. Saat 07.10 gibi başlayan bayram namazının kılınmasının ardından, namaza gelen vatandaşlar çıkışta birbirleriyle bayramlaştı. Vatandaşlar, Kurban Bayramının İslam alemine huzur getirmesi temennisinde bulunarak, tüm Türkiye’nin bayramını en içten dileklerle kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç