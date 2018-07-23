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23 Temmuz 2018 12:04

İzmirliler caza doydu

İzmir’de dünyaca ünlü caz ustalarının buluştuğu Caz Festivali, final gecesiyle sona erdi.

İzmirliler caza doydu

23 Temmuz 2018 12:04

Üç gün süren etkinliği 45 bin müziksever izledi.


İzmir’de, MaviBahçe tarafından düzenlenen İzmir ve bölge halkının büyük ilgi gösterdiği caz festivali, son gününde de ünlü sanatçılarını konuk etti. Caz müziğin sanatçıları Jehan Barbur ve Sibel Köse ile caz, blues sanatçısı Erkan Oğur, kent meydanını dolduran izleyicilere tam bir müzik ziyafeti yaşattı. Şarkıları ve danslarıyla izleyicileri eğlendiren Barbur, geceye renk kattı. Aşk şarkılarıyla müzikseverleri büyüleyen Sibel Köse, sahneyi Alp Ersönmez ve Erkan Oğur’a bıraktı. Sanatçılar, performanslarıyla büyük alkış aldı.


Ücretsiz gerçekleşen dev organizasyonu İzmir ve çevresinden 45 bin müziksever izledi. Etkinlik böylece geçen yıl 30 bin olan izleyici rekorunu da kırmış oldu. Üç gün boyunca kent meydanındaki konser alanını dolduran izleyiciler, unutamayacakları bir müzik ziyafeti yaşadı.


Caz Festivali’nin ilk gününün konukları 1920 ve 1930’ların caz müziğini kendi tarzlarıyla harmanlayarak yorumlayan Flapper Swing, Türkiye’nin önde gelen caz piyanistlerinden biri olan Kerem Görsev Quartet ve ‘Hollanda’yı ağlatan ses’ olarak tanınan sanatçı Karsu oldu. Festivalin ikinci gününde ise ENBE Orkestrası’nın yeni albümünde seslendirdiği parçayla dikkat çeken Ezgi Ayçe, dünyaca ünlü Yunan udçu, piyanist ve besteci The Alekos Vretos Project ve dünyaca ünlü Türk neyzen ve besteci Mercan Dede, sahnede müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.




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