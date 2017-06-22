İzmirliler hoşgörü sofrasında bir araya geldi

Hoşgörü iftar sofrası’’ etkinliği düzenledi.

İzmirli sanatçı Mikrop Hikmet, ’’3. Hoşgörü iftar sofrası’’ etkinliğini organize etti. Etkinlik kapsamında yaklaşık 2 bin İzmirli, Alsancak Vapur İskelesi önünde bir araya geldi. Etkiliğe katılan vatandaşlar, çimlerin üzerine kurdukları hoşgörü sofralarında hep beraber iftar yaptı. İftar yemeğinin ardından sahne alan ünlü şovmen, gerek şarkıları gerekse şovlarıyla konuklarına eğlenceli saatler yaşattı. Birçok İzmirli sanatçının da katıldığı programın ardından etkinlik hakkında açıklama yapan Mikrop Hikmet, amaçlarının İzmir’den dünyaya hoşgörü mesajı vermek olduğunu ifade etti. Öte yandan, etkinliğin yoğun ilgi görmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Mikrop Hikmet, sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.