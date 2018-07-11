İzmirliler, Srebrenitsa Katliamı’nı unutmadı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından güvenli bölgede bulunmalarına rağmen Sırp askerlerinin 8 bin 372 Boşnak sivili katletmesinin üzerinden 23 yıl geçti. Katliamın 23. yıldönümünde Konak Belediyesi ve Konak Kent Konseyi de katliamda hayatını kaybedenlerin anısına bir basın açıklaması yaptı. ‘Unutmadık ve unutmayacağız’ diyen Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, “Srebrenitsa’da 23 yıl önce yaşanan acıyı hala yüreğimizde taşıyoruz. Srebrenitsa düşünce binlerce Boşnak BM Barış Gücü Karargahı’na sığındı. Hollandalı askerler onlara güvende olacaklarını söylemelerine rağmen, binlerce Boşnak’ı Sırplara teslim ettiler” dedi.

Tüm katliamları lanetlediklerinin altını çizen Mumcu, “8 bin 732 Boşnak katledildi ve bir kısmının cesedine hala ulaşılamadı. Katliamın sesleri gelirken, BM, AB ve NATO sessiz kalmayı tercih etti. Ancak soykırımı yargılayanlar da bu katlama bizzat seyirci kalanlar ve savaşı kışkırtan emperyalistlerdir. Bizler barışı, kardeşliği ve dayanışmayı savunuyor; tüm katliamları lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Srebrenitsa’yı unutturmamak gerekiyor”

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ise soykırımlara karşı insanlığın sesinin yükselmesi gerektiğini söyledi. Pekdaş, “23 yıl önce sadece farklı düşünüyorlar farklı inanıyorlar diye Birleşmiş Milletler’in güvenli bölge ilan ettiği yerde Boşnaklar katledildi. Srebrenitsa’yı andığımız bugünde tüm soykırımlara karşı durmalıyız. Orada ölenlerin cesetleri bile bulunmadı. Yüreğimiz onlarla atıyor ve acılarını paylaşıyoruz. Savaşların en mağdurları hep kadınlar olmuştur. Tacize, tecavüze uğramışlar; düşmanlarının çocuklarını doğurmak zorunda kalmışlardır. Srebrenitsa’yı unutturmamak gerekiyor. Diğer katliamların önüne bu şekilde geçebiliriz” dedi.