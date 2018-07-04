Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 13:20

İzmirliler temmuz ve ağustos aylarında konsere doyacak

İzmir’de bir çok sanatçı bahçe konserleri kapsamında sahneye çıkarak, İzmirlilere keyifli dakikalar yaşatacak.

İzmirliler temmuz ve ağustos aylarında konsere doyacak

04 Temmuz 2018 13:20


İzmir Optimum AVM, yaz aylarının keyfini birbirinden özel konserler ile taçlandırıyor. Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını her hafta sonu bahçe alanında ağırlayarak misafirlerine unutulmaz saatler yaşatacak olan İzmir Optimum AVM, temmuz ve ağustos ayları boyunca bir çocuk sanatçıyı hayranlarıyla buluşturacak.


7 Temmuz Cumartesi günü Jehan Barbur ile başlayacak olan konserler, 14 Temmuz Cumartesi günü gençlerin sevgilisi Sinan Akçıl ile devam edecek. 21 Temmuz Cumartesi günü Tuna Kiremitçi-Özge Fışkın müzik keyfini zirveye taşırken, 29 Temmuz Pazar akşamı Sena Şener hayranlarıyla buluşacak.


Ağustos ayında da bahçe konserlerine devam edecek olan İzmir Optimum AVM, 5 Ağustos Pazar akşamı sahnesinde Can Gox’u, 11 Ağustos Cumartesi akşamı ise sevilen rock grubu Zakkum’u ağırlayacak.


19 Ağustos Pazar günü son dönemin en popüler isimlerinden Buray, bahçe konserlerinde İzmirlilerle buluşacak. Bahçe konserleri serisi 25 Ağustos Cumartesi akşamı Kalben’in unutulmayacak performansıyla sona erecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç