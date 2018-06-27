İzmirliler vurdu, Türkiye kazandı

Akdeniz Oyunlarında ülkemiz adına mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin milli okçuları Aybüke Aktuna ve Yasemin Ecem Anagöz çifte madalyaya uzandı. Genç sporcular, Türkiye’nin takım halinde kazandığı üçüncülük madalyasına önemli katkı koyarken, Aybüke Aktuna bireysel kategoride de bronz madalya kazandı.

Akdeniz Oyunlarında yarışan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin genç okçularından iki bronz madalya geldi. 26 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katıldığı 18. Akdeniz Oyunlarında, Büyükşehir Belediyesi’nin milli okçuları Aybüke Aktuna ve Yasemin Ecem Anagöz’ün de yer aldığı klasik yay takımı, İtalya’yı 6-0’lık skorla geçerek oyunlar üçüncüsü oldu. Aynı organizasyonda bireysel kategoride ise sporcumuz Aybüke Aktuna, İspanyol rakibi Alicia Marin Martinez’i 6-4 yenerek yine üçüncü sırayı elde etti.

Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olan Akdeniz Oyunlarında İzmir’e iki madalya ile dönmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Başantrenör Cumhur Yavaş, “İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcularımızdan Aybüke Aktuna ve Yasemin Ecem Anagöz çifte madalya kazandı. Bir diğer sporcumuz İbrahim Ethem Gülaçar ise madalyanın kapısından döndü. Milli takım olarak iyi bir sinerji oluşturan genç bir kadro oluşturuldu. Kulüp sporcularımızdan gelecekte daha büyük başarılar bekliyoruz ve hedefliyoruz. Bizlere her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’na ve kulüp yöneticilerimize teşekkür borçluyuz” diye konuştu.