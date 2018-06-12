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12 Haziran 2018 10:50

İzmirlilere "bayram şekeri"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşım hizmetlerinde yüzde 50 indirim yapacak.

İzmirlilere

12 Haziran 2018 10:50

İndirimli tarife 15, 16,17 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Mezarlık ziyaretleri için tahsis edilen otobüsler ise yine ücretsiz sefer yapacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında kabul edilen karar doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçları, Ramazan Bayramı süresince yolcularını yüzde 50 indirimli tarifeden taşıyacak. Mezarlık ziyaretleri için tahsis edilen otobüsler ise yine ücretsiz sefer yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarında (Havaalanı, Baykuş, Bilet 35, personel ulaşım kartı ve yerleşke öğrenci tarifesi hariç) yüzde 50 indirimli tarife uygulanacak. Ayrıca İzmirliler, kabristan ziyaretleri için tahsis edilen toplu taşıma araçlarından bayram süresince ücretsiz yararlanabilecek.



ESHOT’un Ramazan Bayramı boyunca kabristanlara ücretsiz gerçekleştireceği ek seferler ise şöyle olacak:


Konak-Karabağlar Kabristanı, Yeşilyurt Kabristanı (Hareket: Bahribaba otobüs peronları)


Konak-Hacılarkırı Kabristanı (Hareket: Konak AKM otobüs peronları)


Karşıyaka İskele-Soğukkuyu Kabristanı, Doğançay Kabristanı, Örnekköy Kabristanı (Hareket: Karşıyaka İskele önündeki otobüs peronları)


Bornova-Eski Kabristan, Yeni Kabristan, Işıkkent, Pınarbaşı, Hacılarkırı Kabristanları (Hareket:Bornova Meydan)


Şirinyer -Buca Eski Kabristan-Buca Yeni Kabristan-Gökdere Kabristanı (Hareket:Şirinyer Aktarma Merkezi)


Balçova Kabristanı (Hareket: Fahrettin Altay Aktarma Merkezi)


Aşağı Narlıdere Kabristanı (Hareket: Fahrettin Altay Aktarma Merkezi)




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