İzmirlilere flyboard sürprizi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı programı, Gündoğdu ve Pasaport'taki sürpriz flyboard gösterisiyle renklendi.

Deniz suyunu güçlü motorlarla iterek uçmayı sağlayan flyboardlar, Gündoğdu ve Pasaport'taki vatandaşların dikkatini çekti. 10'ar dakikalık gösteriler, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Dünyada oldukça yaygın olan, Türkiye'de ise henüz yeni yeni görülen bu ilginç araçlarla yapılan şov, İzmirliler tarafından çok beğenildi. Jetski'ye bağlanan özel mekanizma ile çalışan flyboard'u kullanan üç animatör, akrobatik hareketlerle su yüzeyinden 10 metre yukarı süzülerek izleyenleri adeta büyüledi. Animatörler, gösterilerini Türk bayrağı ile sonlandırdı.