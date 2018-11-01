İzmirlileri sanatla dopdolu bir hafta sonu bekliyor

İzmir'de film galalarının adresi Optimum, bu hafta sonu ‘İyi Oyun' ve ‘Dünya Hali' filmlerinin İzmir özel gösterimine ev sahipliği yapacak. Her iki filmin de oyuncuları saat 16.00'da sinema seyircileriyle buluşacak.

Yapımcılığını Doruk Acar'ın yaptığı, Umut Aral'ın yönettiği, başrollerini ise ilk oyunculuk deneyimi ile popüler vlogger; Orkun Işıtmak, Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Yiğit Kirazcı ve Hakan Kurtaş'ın paylaştığı ‘İyi Oyun' filminin özel gösterimi, 3 Kasım Cumartesi 16.00'da İzmir Optimum'da yapılacak. Türkiye'nin e-spor temalı ilk filmi olan İyi Oyun filminin ekibi, İzmirli hayranlarıyla bir araya gelerek keyifli saatler geçirecek.

Sinema severler için sanatla dopdolu bir hafta sonu tasarlayan İzmir Optimum, 4 Kasım Pazar günü de saat 16.00'da Dünya Hali film ekibini ağırlayacak. Pusula Film'in yapımcılığında çekilen, Ömer Can'ın yönettiği filmde; başrolleri Murat Dalkılıç, Melis Sezen, Serenay Aktaş ve Demet Gül paylaşıyor. İzmir Optimum AVM'de yapılan özel gösterimde, başrol oyuncularının yine bu gösterimde de hayranlarıyla bir araya geleceği ifade edildi.