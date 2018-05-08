İzol aşiretinden AK Parti’ye destek

Ana muhalaefet partisi CHP’nin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran’a alınması kararını "baskın seçim" olarak nitelendirmesini eleştiren Ramazan İzol, "Erken seçim sinyalinin düğmesine ilk basan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu; ’Erken seçime gidelim, hodri meydan’ dedi. Şimdi de ’baskın seçim’ diye bahsediyorlar" ifadelerini kullandı. Erken seçimin ekonominin gidişatı ile alakası olmadığını savunan İzol, "Erken seçim ekonomik dar boğaza girdiğimiz için oldu diyemeyiz. Çünkü böyle bir durum olsa zaten seçime gidilmez. Dış mihrakların Türkiye’nin içindeki doları dışarıya çekip Türkiye’yi ekonomik krize sürme politikası var. Ancak burası darbeyi bastıran bir milletin ülkesi. O yüzden bu ülkeyi hiçbir şey sarsmaz" diye konuştu.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan ittifak hakkında da değerlendirmede bulunan İzol, "Kurulmuş olan bu ittifakın ülkeye katacağı şey ne olabilir? Bunların ortak paydası Recep Tayyip Erdoğan’ın gitmesidir. Ama MHP ve AK Parti’ye baktığınız zaman aynı düşüncenin, aynı idealin, ortak paydaları vatandır. İnsanlar artık uyansın, Hak safının yanında yer alsın" dedi.

"AK Parti İzol aşiretinden aday göstersin"

Aşiret olarak seçimlerde AK Parti’yi destekleyeceklerini belirten İzol, AK Parti’nin aşiretten bir aday çıkarması için talepleri olduğunu dile getirdi. Son iki dönemdir İzol aşiretinden milletvekili çıkmadığını söyleyen Ramazan İzol, "İzol aşireti bölgede güçlü, dinamik ve devletçi bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda hizmet etmeyi çok seven bir yapıda olan bir aşiretiz. Bölgede yaklaşık 100 bine yakın bir kitlemiz var, Şanlıurfa’da 55 binin üzerindeyiz. Böyle bir kitle gücü olan, hizmet etmeyi kendine düstur edinen, devletçi ve dinamik bir yapıdan milletvekili çıkmaması, bu aileye öncülük yapılmaması ailede ayrışmalar söz konusu oluyor. Biz aileyi bir arada tutamıyoruz, bir milletvekili çıksa aileyi etrafında toplar. İki dönem öncesine kadar ailede bir milletvekilimiz vardı, o milletvekili bir şekilde aileyi bir araya getirebiliyordu. Bu dönemde İzol aşireti olarak AK Parti ile ittifak kurduk. Şuanda İzol aşiretinde, AK Parti’den 8 tane aday adayı var. Hepsi Şanlurfa’da ve akrabalar. Öncelikle, daha önce milletvekilliği yapmış belli bir yaş üstü insanların gençlerin önünü açması lazım. Gençler ülkenin lokomotifi olacak. Eğer AK Parti, içimizden çıkan 8 tane aday adaylarından bir tanesine adaylık vermezse aileyi toplum olarak bir araya getirmemiz çok zor olabilir. Bu yüzden ailede dağınıklık oluşarak AK Parti’nin Şanlıurfa’da oy kaybetmesine neden olur. Bir kişiye adaylık verirlerse diğer 7 kişi küslük olmadan onun etrafında toplanır" şeklinde konuştu.

"Hepimiz bu gemideyiz"

Birlik ve beraberliğin önemine de vurgulayan Ramazan İzol, "Biz şunu yapmaya çalışıyoruz; fikir üreten, akıl sahibi olan, okuyan, geleceğini bilen gençlik. Bu o parti, bu parti olayı değil. Şuan bu gemiyi bu denizde en iyi AK Parti götürüyorsa tabi ki hepimiz bu geminin içine bineceğiz. Amacımız dava. Yola çıktığımız bu dava; insanlığın, İslam’ın, Türkiye’nin davasıdır. Yorulmayacağız, durmayacağız. Biz kızıl elmaya söz verdik, büyüklerimize söz verdik. Cumhurbaşkanımız, dünyayı karşısına almış, Allah’ın yardımıyla korunan bir insandır. Bizim amacımız galip olan Hak olsun. Allah, inşallah bu davayı, ecdada, birlik ve beraberliğe verilen bu önemi tekrardan göstersin. Ülke sınırı ve dışındaki güçlerimizin hainlere karşı dik durması ne kadar önemliyse ülke içinde de birlik ve beraberlik içinde olmamız o derece önemlidir. İnşallah önümüzdeki bu seçimlere bizlere hayırlı olur. Umduğumuzu bulacağımıza inanıyorum. Gönlümüzü, devletimizden, vatanımızdan hiçbir zaman koparmayalım" dedi.