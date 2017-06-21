İzpek İnşaat, Aliağa Spora FK’ya sponsor oldu

İşadamı Özay İpek’e 10 numaralı forma hediye edildi.

2017-2018 Futbol sezonunda mücadele edecek olan Aliağa Spor FK Futbol takımı ile İzpek İnşaatı Yönetim Kurulu Başkanı Özay İpek’e arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. İzpek İnşaat 2017-2018 futbol sezonunda Aliağa Spor FK Futbol takımının göğüs reklamı sponsoru oldu.

Aliağa Spor FK Futbol takımının şampiyonluk kazanması için sponsor olduklarını söyleyen iş adamı Özay İpek, "İzpek İnşaat olarak Aliağa’da yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şirket prensibimiz olarak sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. İş yaptığımız sahalarda spora, sanata, eğitime destek vermeye önem gösteriyoruz. Bu anlamda da Aliağa Sporun da profesyonel liglere dönmesiyle ilgili İzpek inşaat olarak elimizden gelen katkıyı sağlamak istiyoruz. Bu anlamda 2017-2018 sezonu için Aliağa spora sponsor olduk. Başarılarının devamını dileyerek, şampiyon olmalarını temenni ediyoruz" dedi.

Aliağa Spor FK Futbol takımının İdari Menajeri Bilal Özkurt, İzpek İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Özay İpek’e desteklerinden dolayı teşekkürlerini dile getirerek, "Öncelikle İzpek Yönetim Kurulu Başkanımız Özay İpek’e teşekkür ederiz. Aliağa Spora desteklerinden dolayı bizi çok memnun etti. Aliağa’da iş yapan diğer iş adamlarımıza umarım örnek olur. Aliağa sporu layık olduğu yere inşallah el birliğiyle getiririz diye düşünüyorum. Bu konuda bize öncelik tanıdığı için, öncü olduğu için değerli iş adamımıza teşekkür ederiz. İnşallah hayırlı bir sezon geçirip, şampiyon olup, hem Aliağa’mıza hem de bize maddi manevi destek veren iş adamlarımıza gereken ilgi alakayı gösterdikleri için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.