İZSU’da işten çıkartılan işçiden, ’Herkes için adalet’ yürüyüşü

Ali Ünlü, 15 Haziran 2017’de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ’Adalet Yürüyüşü’ne de katıldığını söyledi.

Yaklaşık 9 senedir İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve 2013 yılında güvenlik şefi olan Ali Ünlü ile güvenlik görevlisi Serhan Korkmaz, bazı kurum yöneticilerinin kurumun imkanlarını özel işleri için kullandığını iddia ederek 2014 yılında İZSU Teftiş Kuruluna dilekçe verdi. Teftiş kurulunun soruşturmasının ardından, İZSU’da memur amiri olan Ömer Yapan ve memur şefi Mustafa Çimen, kınama cezası aldı. Bu olaydan sonra, Mustafa Çimen itibarının zedelendiğini belirterek, 2016 yılında Ali Ünlü hakkında teftiş kuruluna dilekçe verdi. Teftiş kurulunun açtığı ve yaklaşık 2 yıl süren soruşturma sonucunda, Ali Ünlü’nün iş akdi yaklaşık 2 hafta önce, Serhan Korkmaz’ınki ise 3 hafta önce feshedildi. Ceza alan yöneticilerin verdiği şikayet dilekçesi sonrası işten çıkartıldığını ifade eden Ünlü ve Korkmaz, sorunlarını dile getirmek için Ankara’daki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne ‘Herkes için adalet’ yürüyüşü düzenledi.

Kılıçdaroğlu ’Adalet Yürüyüşü’ne katılmıştı

Ali Ünlü, "Bugün, arkadaşım Serhan Korkmaz’la beraber, İzmir Konak Meydanı’ndan başlamak üzere Ankara Sögütözü’ne, yaklaşık 582 kilometrelik yürüyüş gerçekleştiriyoruz, ismini de ‘Herkes için adalet’ koyduk. Yürüyüşte, bana annem ve babam da araçla eşlik edecek. Konuyla alakalı olarak, çocukluğumdan bu yana çeşitli kademelerinde görev aldığım CHP’nin il yöneticileriyle görüştük. Bizlere hiç kimse destek olmadı ve haksızlığımızı gidermek için kimse bir çalışma yapmadı” dedi.

Serhan Kormaz da kendisinin ve Ünlü’nün görevlerinde sergiledikleri başarılardan ötürü hem sözlü hem de yazılı şekilde teşekkür belgeleri aldıklarını belirterek, bu yürüyüşü yapmaktan başka çarelerinin kalmadığını söyledi.

Yapılan basın açıklamasından sonra, Ünlü ve Korkmaz Ankara’ya doğru yola çıktı. Öte yandan Ali Ünlü, 15 Haziran 2017’de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara’dan İstanbul’a 25 gün süren ’Adalet Yürüyüşü’ne de katıldığını belirtti.