İZSU’dan 3 paket arıtma daha

Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Ödemiş-Birgi, Kınık ve Bayındır’da paket içme suyu arıtma tesisi kurarak vatandaşların standardı yüksek daha kaliteli su içmesini sağlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5216 ve 6360 sayılı yasalarla bağlanan yerleşim yerlerinde vatandaşların kaynak ve kuyulardan sağladığı içme ve kullanma suyu kalitesini artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2007 yılından bu yana kent merkezinden uzak ilçe ve köylere yaklaşık 7 milyon liralık yatırımla kurulan 30 paket içme suyu arıtma tesisine yenileri ekleniyor. Bu amaçla İZSU, Kınık ilçe merkezi, Ödemiş Birgi ve Bayındır Kızıloba mahallelerine su temin edilen derin kuyu ve kaynaklara yeni paket arıtma tesisi kuracak.

Yaklaşık 12 bin vatandaşın yaşadığı Kınık ilçe merkezine su temin eden 4 adet derin kuyu için saniyede 100 litre kapasiteli tesis kurulacak. Ödemiş’in 2 bin nüfuslu Birgi Mahallesi’ne bir kaynak ve 2 derin kuyu ile su temin edilen su için saniyede 15 litre kapasiteli, 700 nüfuslu Bayındır Kızıloba Mahallesi’ne verilen içme suyu için de saniyede 8 litre kapasiteli paket arıtma tesisi kurulacak. Paket arıtma tesisleri için önümüzdeki günlerde ihale gerçekleştirilecek. Böylelikle bu yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların içme ve kullanma suyu kalitesi İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik’te belirtilen standartlara yükseltilmiş olacak.

Paket arıtma, kaliteli içme suyu

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2007 yılından bugüne kadar Torbalı Helvacı (2), Bayındır Çınardibi, Dernekli, Çamlıbel, Söğütören, Özdere Çukuraltı (2), Seferihisar Eskiorhanlı, Tire Dallık, Akmescit, Bayındır Yusuflu, Foça Ilıpınar, Menemen Bozalan, Aliaa Yukarı Şehit Kemal, Bözköy, Samurlu, Menemen Seyrek Deposu, Bornova Çiçekli, Yaka (2 adet), Bergama Aşağıkırıklar, Yenikent, Kurfallı, Pınarköy, Menemen Buruncuk, Musabey, Çavuş ve Kesik, Kemalpaşa Kamberler’de paket arıtma tesisleri kurdu.