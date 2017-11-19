İZSU’dan Ayrancılar’da alt yapı seferberliği

7 milyon liralık tarihi yatırımla şebeke yenileme çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, şimdi de ilçenin yoğun yerleşim yerlerinden biri olan Ayrancılar Mahallesinin alt yapı sorununa el attı. Ayrancılar’da kaçaklara neden olan eski asbestli içme suyu şebekesi, uzun ömürlü ve basınca dayanıklı borularla yenilenmeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2004 yılından bu yana Torbalı’ya 135 milyon liralık yatırım yaparak pek çok önemli alt yapı sorununu çözdü. 7.2 milyon liralık yatırımla Torbalı arıtma tesisi, 5,1 milyon liralık yatırımla da Ayrancılar-Yazıbaşı atık su arıtma tesisleri hizmete alındı. 46 su kuyusu açılarak Torbalı’nın susuzluk sorunu çözüldü. 368 kilometre uzunluğunda içme suyu ve 196.5 kilometrelik kanal şebekesi döşendi.

114 kilometrelik hat yenileniyor

46.7 milyon liralık yatırımla ilçenin 1970’lerden kalma içme suyu şebekesini de yenileme çalışmalarını sürdüren İZSU, son olarak Ayrancılar Mahallesinin eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu hatlarını yenilemek için harekete geçti. Ekim ayında başlayan ve 17 milyon 334 bin liraya mal olacak yatırım 2019 yılı başlarında tamamlanacak. Yatırım kapsamında 99 kilometre PVC şebeke ile 15 kilometrelik asbest iletim hattı, uzun ömürlü ve basınca dayanıklı borularla yenilenecek. Ayrıca 40 kilometre uzunluğunda branşman borusu da yenilenecek. Şebekesi, iletim hatları ve branşman boruları yenilenen Ayrancılar Mahallesi, İZSU’nun yatırımı ile daha sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşacak.