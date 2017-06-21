İZSU’dan uluslararası kongre

2-4 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek kongreye bilimsel araştırmalarıyla katılmak isteyen akademisyenler, bildirilerini 30 Haziran’a kadar gönderebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 4. Uluslararası Su Kongresi’ne hazırlanıyor. Şehir suyu alt yapısının akıllı yönetimine ilişkin uluslararası bulguları masaya yatırmak amacıyla 2-4 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek bu önemli etkinlikte bilimsel araştırma sunacak akademisyenlerin, bu çalışmalarını ay sonuna kadar göndermeleri isteniyor.

İlk olarak 2009 yılında gerçekleştirdiği Uluslararası Su Kongresi’nde “Güvenli Su Üretimi” başlığını öne çıkaran ve konusunda uzman bilim insanlarını İzmir’de buluşturarak özellikle arsenik sorunuyla ilgili çarpıcı bilgileri ortaya koyan İZSU Genel Müdürlüğü, ardından “İklim Değişikliğinin Kıyı Kentlerine Etkileri” ve “Sürdürülebilir Su Yönetimi” kongrelerine evsahipliği yaptı. İZSU’nun kuruluşunun 30. yılı etkinlikleri kapsamında 4. kez düzenlenecek Uluslararası Su Kongresi’nin ana teması ise “Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi” olarak belirlendi.

İZFAŞ işbirliği ile 2-4 Kasım tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek kongreye yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda uzmanın katılması bekleniyor. “Yenilikçi Su Arıtma Teknolojileri”, “Yenilikçi Atık Su Arıtma Teknolojileri”, “Akıllı Su Altyapıları”, “Su Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı”, “Su ve Atık Su Şebekelerinde Modelleme”, “Suyun Yönetişimi”, “Katılımcı Su Yönetimi” ve “İklim Değişikliğinin Kentsel Su Temini Üzerine Etkileri”ana başlıklarında, ulusal ve uluslararası katılımın sağlanacağı kongrede, akademik uygulamaya yönelik çalışmalar yer alacak ve güncel araştırmaların sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak.

Kongrede bildiri sunmak isteyen katımılcılar, bilimsel çalışmaları veya özgün uygulamaları içeren bildiri özetlerini 30 Haziran 2017 tarihine kadar www.izmirsukongresi.org adresine ulaştırabilecek.