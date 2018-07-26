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26 Temmuz 2018 12:39

İZTO Başkanı Özgener’den istikrar ve mali disiplin vurgusu

Merkez Bankası Temmuz Ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı’ndan piyasaların beklentilerinin aksine faiz oranlarının yüzde 17,75’te sabit tutulması yönünde çıkan kararı değerlendiren İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, istikrar ve mali disiplin vurgusu yaptı.

İZTO Başkanı Özgener’den istikrar ve mali disiplin vurgusu

26 Temmuz 2018 12:39


Haziran sonundaki seçimlerin ardından ilk toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun açıklamaları iş dünyasında da yankı buldu. Haziran ayında tüketici fiyat enflasyonunun (TÜFE) yüzde 15,39’a yükselmesinin ardından piyasada oluşan beklenti, haftalık repo faizinde artış yapılacağı yönündeydi ancak Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.



Mali disiplinin sürdürülebilirliği yaşamsal önemde


Toplantı sonrası yapılan Kurul’un yaptığı açıklamaları da yakından takip ettiklerini dile getiren İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Türkiye’nin ekonomik anlamdaki gerçek başarısı, bütçe açığı ve kamu borç stokunun milli gelire oranının AB ülkelerinin birçoğundan iyi olmasında yatmaktadır. Bundan dolayı, mali politikaların devamı, ekonominin istikrarı için gerekmektedir. Mali disiplinin sürdürülebilirliği yaşamsal önemdedir” değerlendirmesini yaptı.



İş dünyasi orta vadeli plana odaklandı


İş dünyası olarak bundan sonra Ağustos ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Mali Plan’ın içeriğine odaklandıklarını kaydeden Özgener, “Yeni Orta Vadeli Programın herkes kendine yol haritası olarak alacaktır. Türkiye ekonomisinin acil ihtiyaçlarına yönelik gerçekçi politikaların ve eğitim, yargı, vergi, üretim gibi alanlarda yapısal reformların hayata geçmesi için, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bürokrasinin ortadan kalkarak kararların hızlı alınacak olması önümüzdeki dönemde bir fırsat olabilir” diye konuştu.




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