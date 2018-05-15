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15 Mayıs 2018 17:59

İZTO hızlı başlangıcını şimdi de TOBB’a taşıdı

Ankara ‘da gerçekleştirilen 74.

İZTO hızlı başlangıcını şimdi de TOBB’a taşıdı

15 Mayıs 2018 17:59

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Toplantısı’nda İzmir Ticaret Odası’na müjde geldi.


22 yıl sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu’nda temsil hakkı elde eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İzmir Ticaret Odası seçimlerinde yaşadığımız sevindirici sonuçlar ve sandığa yansıyan başarı, Odamızı TOBB Yönetim Kurulu’na taşıdı. Öncelikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na gösterdikleri teveccüh için tüm üyelerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum. Odamızın, 22 yıl sonra TOBB Yönetiminde yeniden yer alması tüm camiamız adına bizler için gurur kaynağı. Bu önemli görevin getirdiği sorumluluğu yine çok çalışarak ‘değişim ve birlikte yönetim ilkesiyle ‘ layıkıyla yerine getireceğime şüpheniz olmasın" diye konuştu.


İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeleri Akın Kazançoğlu ile Abdurrahman Aydoğan’ın da Ticaret Odaları Konsey Üyesi seçildiğini açıklayan Başkan Özgener, "Böylece TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun listesinde Odamızdan 3 isim yer aldı" ifadelerini kullandı.


Başkan Özgener konuşmasını şöyle tamamladı:


"Yine bu vesileyle bir önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Sayın Ender Yorgancılar’a görev süresi boyunca verdiği hizmet ve katkılar için teşekkür ediyorum. Teslim aldığımız bu bayrağı daha ileri götürmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu süreçte de Türkiye’deki tüm Oda ve Borsalarımız ile işbirliğinde üzerimize düşeni yapacağız. Bu sonuç sadece benim değil, tüm üyelerimizin başarısı bu nedenle tüm üyelerimize teşekkür ediyorum."




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