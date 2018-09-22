İZTO ile MÜSİAD'tan işbirliği

Şimdiye kadar hep “Neden Barcelona olmasın?” denen İzmir, MÜSİAD'ın özel araştırmasında bu kez pek çok özelliği bakımından Melbourne ile eşleştirildi. Bu önemli çalışmayı yakından izleyen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile detaylarını anlatan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, işbirliği için el sıkıştı.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki MÜSİAD heyeti, İZTO'yu ziyaret etti. Türkiye ve İzmir gündemine ilişkin önemli gelişmelerin ele alındığı ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Başkan Yardımcıları Cemal Elmasoğlu, Emre Kızılgüneşler ve Genel Koordinatör Dilara Sürgü ev sahipliği yaptı. Toplantıda “Değişim” sloganıyla göreve geldikleri günden itibaren hem önemli projelerin startını verirken, bir yandan da kentte özlenen dayanışma ve birliğin mimarlarından biri olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Özgener, MÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yakından izlediklerini ifade etti.

“Üye ile bağ sadece aidat değil aidiyet olmalı”

İzmir'de temsil ettikleri 80 bin üyenin daha kaliteli üretim ve daha fazla ihracat yapabilmesi için özel projeler tasarladıklarını söyleyen Özgener, “Bizim gibi odalar ve sivil toplum kuruluşları ile üye arasındaki bağın, sadece aidat değil aidiyet olması gerekir. Bunun için üyelerin katkısını ekonomimize ve kentimize fayda sağlayacak projelere dönüştürmeliyiz” dedi.

İzmir'in İkizi Melbourne

MÜSiAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Kaan da kurdukları dış ticaret departmanının İzmir ile de çok aktif çalışabileceğini belirtirken, Türkiye'nin iktisadi haritasını yeniden hazırlama çalışması yaptıklarını ve dünyada marka olmuş şehirlerle Türkiye'deki kentleri karşılaştırdıklarını dile getirdi. Kaan, “Nüfus, üniversite sayısı, ekonomik veriler gibi pek çok kriterin bire bir uyduğu dünya kentleri ile Türkiye'deki kentleri eşleştirdik. Sizi de (İzmir) Avustralya'nın Melbourne kentine benzettik. Oraya gidip incelemelerde de bulunduk. Sonuçlarını sizinle de paylaşacağız. Gelişim, kalkınma ve markalaşma modelini de buna göre belirliyoruz” diye konuştu.

“Geleceğin dünyasında şehirler öne çıkacak”

Bu konuda İZTO olarak çok heyecanlandıkları bir projenin hazırlığını sürdürdüklerine dikkat çeken Özgener, “Bir kere geleceğin dünyasında ülkeler değil, şehirler öne çıkacak. Bu anlamda İzmir de çok büyük bir avantaja sahip. Doğru tespitler ve yol haritası ile kent her alanda markalaşarak refah seviyesini yükseltebilir. Bu doğrultuda gerçekleştireceğimiz çalışmalar için sizinle de mutlaka temas halinde olacak, çalışmanızın sonuçlarından yararlanmaktan büyük mutluluk duyacağız” dedi. Özgener, Oda olarak Kordon'daki eski binalarda kurulacak Girişimcilik Merkezi ve İnovasyon Üssü için de işbirliği yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Neden Melbourne kenti?

Dünyanın en yaşanabilir kentlerinden biri olarak tescillenmiş Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti olan Melbourne, 4 milyonu aşan nüfusuyla İzmir'le benzeşiyor. Kelime anlamı “değirmen suyu” anlamına gelen şehir, aynı zamanda bir liman kenti. Kentte eğitim, sağlık, araştırma ve geliştirme, turizm ve spor oldukça gelişmiş alanlar arasında. Melbourne özel dizayn edilmiş mimarisi ile de pek çok gezginin gözdesi.Kentin en iddialı olduğu alanlardan biri de gelişmiş havayolu ve demiryolu ağı.