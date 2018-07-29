İZTO kaptanlığında e-ticaret tam yol ileri

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ile bu toplantıları gelenekselleştirmek isteyen İZTO, son yıllarda İzmir’e göç eden beyaz yakalıların çalıştığı şirketlerin merkezlerini de kente getirmeye talip.

İZTO ile ETİD’in ile birlikte düzenlediği ve günler öncesinden “kapalı gişe” olan İzmir E-Ticaret Zirvesi, insan kaynağı, lojistik imkanları ve ticaret tecrübesiyle avantajlı olan kentte geleneksel hale gelecek. Oda bünyesindeki Dış ve E-Ticaret Grubu’ndan Meclis Üyesi Mehmet Özsaruhan’ın moderatörlüğünü yaptığı zirveye, el emeğini online satan kadın girişimcilerden yazılımda gelişmek isteyen gençlere kadar pek çok sektör temsilcisi katıldı. Google, Hepsi Burada, Idea Soft, Akakçe, Facebook, Boyner, Media Markt, E-bebek, Ereyon ve E-PTT AVM gibi pek çok sektör devinin altın değerinde bilgilerini paylaştığı zirvede üyeler de sorularına yanıt buldu.

“Yeni başarı hikayeleri için bir tohum ektik”

Zirveyi değerlendiren İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, “Bu zirve yeni başarı hikayeleri için bir tohum ekti. Bu tohumların girişim, istihdam ve ihracat meyvesi vermesi için bir yol haritası da çıkmaya başladı. Toplantı sonrasında yaptığımız istişarelerde gördük ki, hem ETİD hem biz bunun devamını istiyoruz. Hacmi milyar dolarlara ulaşan bu pastadan pay almak için bilgi teknolojilerini kullanmak, bunun için de işin erbabından en güncel bilgiyi almak gerekiyor. Biz de bunu yaparak İzmir ticaret hayatına yenilikçi bir katkı sunmak istiyoruz” dedi.

E-ticaret yelkenine en elverişli rüzgar İzmir’de

Artık dünyanın en büyük firmalarının teknoloji ve e-ticaret alanında olduğunu anımsatan Kızılgüneşler, “Türkiye’deki 54 milyon internet kullanıcısı içindeki 6 milyon kişilik online müşterinin her geçen gün arttığını biliyoruz. Üstelik kayıt dışı ekonomi için de panzehir niteliği taşıyan bu mecrada güvenlik, hız ve kalite hayati önemde. O yüzden insana ve teknolojiye sürekli bir yatırım gerekli. İzmir insan kaynağı, lojistik olanakları ve kalite anlayışıyla e-ticaret yelkeni için en elverişli rüzgara sahip” diye konuştu.

“Beyaz yakalıların şirketlerine de talibiz”

Son dönemde İzmir’e özellikle İstanbul’dan gerçekleşen beyaz yakalı akınının da çok konuşulduğunu belirten Kızılgüneşler, “Biz sadece beyaz yakalıları değil, onların şirketlerini de kentimizde istiyoruz. Odamızda hali hazırda e-ticaret yapan 344 üyenin güçlendirilmesi ve artırılması da bir başka önemli gündemimiz” dedi.

“İş helva yapmaya kalıyor”

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Ekmekçi de İzmir sıcağına rağmen gerçekleşen katılımdan çok memnun kaldıklarını vurgulayarak, “Hem talep çok fazlaydı, hem de konuşacak daha çok konumuz var. İZTO ile geleneksel hale getirmek istiyoruz. Sonraki toplantılarda daha spesifik konulara eğilerek başarı için nokta atışı yapabileceğiz. İzmir potansiyeli çok yüksek bir kent. Her şey burada, iş helva yapmaya kalıyor” diye konuştu.