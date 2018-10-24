İZTO, komşu Yunanistan ile projelere yelken açtı

İzmir Ticaret Odası (İZTO) yönetimi, İzmir'in uluslararası bağlantılarını güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla, ilk resmi yurt dışı ziyaretini komşu Yunanistan'a yaptı. Heyet ayrıca, Pire'de gerçekleştirilen toplantıda işbirliği anlaşması da imza attı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cemal Elmasoğlu, Emre Kızılgüneşler, Yönetim Kurulu Üyeleri Şenol Aslanoğlu, Mehmet Şahin Çakan, Abdullah Salkım, Serdar Gökhan Arıkan, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Genel Koordinatör Dilara Sürgü ile Uluslararasılaştırma ve Dış Ticaret Şefi Pınar Karayılanoğlu'ndan oluşan İZTO heyeti, Atina ve Pire'de yoğun temaslar gerçekleştirdi.

İlk olarak Yunanistan iş dünyasının en güçlü kurumlarından olan Yunanistan Girişimciler Federasyonu Başkanı Theodoros Fessas ile bir araya gelen İZTO heyeti, daha sonra Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik'i ziyaret ederek, odanın hedef ve projeleri hakkında bilgi aktardı. Ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Genel Sekreteri Ioannis Brachos ile düzenlenen toplantıya katılan heyet, potansiyel sektörlerin belirlenerek 2019 yılında Atina, İzmir ve Selanik'te iki ülke iş adamlarının bir araya getirileceği iş forumu düzenlenmesi konusunda ortak çalışma yürütülmesini kararlaştırdı.

Yunanistan Odalar Birliği Başkanı ve Atina Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Konstantinos Mihalos ile bir araya gelerek işbirliği yapılabilecek sektörleri masaya yatıran İZTO heyeti, Yunanistan temaslarının son durağında ise Pire Ticaret ve Sanayi Odası ve Yunanistan Ticaret ve Yatırım Konfederasyonu Başkanı Vassilis Korkidis ile gerçekleştirilen toplantıda işbirliği anlaşması imzaladı.

"Yapacağımız çok fazla işbirliği ve proje olduğuna inandığımız için.."

Atina Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'in uluslararası bağlantılarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Yunanistan ile aramızda dünyanın en güzel denizi var. Kültürü ve gelenekleri bir bu iki ülkenin artık önündeki tüm engelleri aşması, başta ticari olmak üzere tüm hedeflerini bir üst seviyeye çıkarması gerekir. Bu konuda birlikte yapacağımız çok fazla işbirliği ve proje olduğuna inandığımız için yönetim kurulumuzun ve odamızın ilk resmi yurt dışı ziyaretini Yunanistan'a yaptık" dedi.

Ticari ilişkilerin yanı sıra, ilham verici projelerde de ortak işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Özgener, "Yenilikçi beyinlerimiz, inovatif ve cesur gençlerimiz var. Oluşturacağımız inovasyon hareketiyle, gençlerimizin insanlığı ve ülkelerimizi ileri götürecek çalışmalar yapmasını sağlamalıyız. Odamızın girişimcilik konusunda büyük bir bilgi birikimi var. Girişimcilik merkezimizi hayata geçirmek istiyoruz. Girişimcilik merkezimizde; co-working space, özel ofis ortamı, toplantı odaları gibi fiziki mekanların yaratılmasını öngörüyoruz. Tüm bu konularda işbirliği yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Son dönemde tarım projelerinin öne çıktığını belirten Özgener, "Türkiye'nin ikinci tarım kenti İzmir'de büyük bir potansiyel bulunuyor. Tarım teknolojilerini kullanarak tarımda katma değeri arttırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak vizyonumuzla İzmir çevresinde, Organize Bölge kurmayı planlıyoruz. Bu proje konusunda Yunanistan ile her türlü işbirliğine açığız" dedi.

Yerel gurme köyleri kurulması projesine de değinen Özgener, Ege mutfağını ön plana çıkartmayı ve dünyaya tanıtmayı amaçlayan projede ortaklık yapılabileceğini vurguladı.

Özgener sıkıntılara da değindi

Yunanistan ile ticaret yapan üyelerin sıkıntılarına da değinen Özgener, "İzmir-Selanik hattının bir an önce başlaması önemli. Mevcut İzmir-Atina hava yolu hattının daha yoğun ve etkin hale getirilmesi, İzmir-Selanik uçak seferlerinin yeniden başlatılması önem taşıyor. Yunanistan'ın Türkiye'ye uyguladığı dozvola ‘ikili yük taşıma belgesi' sayısının arttırılması mutlaka hayata geçirilmeli; ayrıca, Ege kıyılarından Ege'deki Yunan Adalarına meyve ve sebze ihracatının yapılabilmesi için Rodos ve Midilli'deki gıda laboratuvarları faaliyete geçirilmeli. Sakız'da ortak finansmanla yeni bir laboratuvar kurulması için iş birliği yapabiliriz. Denetimlerin buralarda yapılması karşılıklı olarak dış ticaret hacminin artmasına olanak sağlayacaktır. Yunan adalarında antrepo alanı yetersizliği sorununun da mutlaka çözülmesi gerekiyor” diye konuştu.

İlk uluslararası anlaşma

İzmir Ticaret Odası heyeti, Yunanistan'ın en büyük liman şehri Pire ile işbirliğini geliştirmek için de kolları sıvadı. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Pire Ticaret ve Sanayi Odası ve Yunanistan Ticaret ve Yatırım Konfederasyonu Başkanı Vassilis Korkidis, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia ve İZTO heyetinin katılımıyla Pire'de gerçekleştirilen toplantıda, işbirliği anlaşmasına imza atıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada, iki liman şehri olan Pire ve İzmir'in liman işletmeciliği ve direk seferlerin başlatılması konusunda daha aktif çalışma yapması gerektiğine vurgu yapan Özgener, “Ege Bölgesi ve İzmir'in Yunanistan ile ticareti de maalesef çok düşük seviyelerde. Halbuki coğrafi olarak birbirine bu kadar yakın olan iki ülkenin, bu yakınlığını ilk önce ticarette avantaja çevirmesi gerekir. Bunu avantaja çevirmemiz için elimizde iki büyük liman var. İki liman şehri olan Pire ve İzmir'in liman işletmeciliği ve iki şehir arasındaki direk seferlerin açılması konusunda daha aktif çalışmalıyız” dedi.

Pire Ticaret ve Sanayi Odası ve Yunanistan Ticaret ve Yatırım Konfederasyonu Başkanı Vassilis Korkidis ise imzalanan işbirliği anlaşmasının ilişkileri daha ileri götüreceğine inandığını belirterek, iki ülke arasındaki potansiyelin çok yüksek olduğunu ve bu potansiyelin değerlendirilebilmesi için daha çok çalışılması gerektiğini vurguladı.