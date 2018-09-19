İZTO'dan Çin ile işbirliğinde önemli adım

Çin heyetini ağırlayan İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Çin ile birlikte İzmir'in de önemli bir paya sahip olacağı pek çok proje için stratejik plan hazırlama hedefinde olduklarını söyledi.

İzmir Ticaret Odası'nda, Şanghay Ticaret ve Sanayi Federasyonu Heyeti Toplantısı Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu ve Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Ticaret Konsolosu Lui Weiguo ve iki ülke işadamlarının katılımı ile oda binasında gerçekleştirildi.

Çin heyetini ilk olarak makamında ağırlayan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Çin halen 1 trilyon doların üzerinde para harcayarak, 60'ın üzerinde ülkeyi, 4 buçuk milyar insanı kapsayan bir projeyi gerçekleştirmeye çalışıyor. Bizim tabirimizle Yeni İpek Yolu, onların taktığı adla ‘Bir Kuşak Bir Yol' projesi çok iddialı ve Afrika'yı da kapsayacak şekilde Avrasya entegrasyonunu Çin'in öngördüğü şekilde gerçekleştirmeye odaklanmış. Asıl işlevi devasa altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek. Projenin iddiasına koşut sorunları da var ve hedefe ulaşamayabilir. Gene de Avrupa'nın ve Asya'nın ekonomik kaderini büyük ölçüde belirleyecektir. Bu projenin başarısında, öne çıkacak kentlerin payı da yüksek olacaktır. İzmir bu kentlerden birisi olmaya adaydır" dedi.

Çin ile ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde elimizdeki varlıkları en iyi şekilde nasıl kontrol edip kullanabilme noktasında stratejik plan olmasının gerekliliğine değinen Başkan Özgener, “Bu hedefe giderken bizim açımızdan önemli olan İzmir'i ekonomik ve kültürel açıdan hangi özellikleriyle tanıtacağımız ve nasıl bir kimliğe sahip olmak istediğimizdir. Üzerinde durduğumuz projelerden birisi Çin'in finansal ve ticari merkezi Şangay Belediyesi'nin Yaratıcı Ekonomi ve Kültür Endüstrileri merkezi ile İzmir arasında kültür endüstrileri, kültür turizmi ve tasarım alanlarında işbirliği yapmak. Bu gerçekleştiğinde İzmir'in Çin sermayesi açısından tanınırlığı artacağı gibi, iş imkanları da elbette açılacaktır. Önemli bir Çin Üniversitesi böylesi bir projenin paydaşı olmaya hazır olduğunu belirtti. Hedeflerimiz arasında İzmir'i Türkiye'nin dijital teknoloji merkezi haline getirmek var. Bu yolda ilk adım İzmir'i finans teknolojileri alanında ön plana çıkarmak olacaktır. Bunu gerçekleştirirken Türkiye'deki bu konularda ve daha konvansiyonel alanlarda yabancı şirketlerin de İzmir'i merkez yapmalarını sağlayacak bir profili şekillendirmemiz gerekir. Kısacası İzmir'i dünya yatırım haritasında görünür kılmak zorundayız. Ve bunu yapabiliriz. Çin ve muhtemelen Japon sermayesinin böylesi projelerle ilgilendiğini biliyoruz. Dünyanın pek çok ülkesinde girişimciler, şirketler ve nitelikli işgücü yaşam kalitesi yüksek, masrafların düşük olduğu bölgeleri ve şehirleri tercih ediyor. İzmir bu açıdan da son derece şanslı bir kenttir. Bu şansı doğru kullanmak da son tahlilde bizim elimizdedir” diye konuştu.

“İlişkilerimiz artış eğilimde”

İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeli de Türkiye ve Çin arasındaki ticaret hacmine değinerek, “Çin'e olan ihracatımız geçtiğimiz yıl 2.9 milyar dolar iken ithalatımız 23.3 milyar dolar. Ülkemiz ihracatının yüzde 6.1'ini, ithalatının ise yüzde 4.3'ünü İzmir gerçekleştiriyor. İlişkilerimiz turizm alanında da artış eğiliminde. Ülkemizde ağırladığımız Çinli turist sayısı 2010 yılında 77 bin iken geçtiğimiz sene 247 bine yükseldi. Biz de hem turizm hem de ticari ilişkilerimizi güçlendirmek adına İzmir Ticaret Odası olarak Çin'de çeşitli platformlarda bir dijital medya kampanyası yürütüyoruz.Çin'in önde gelen sosyal medya mecralarında hesaplarımız var. İzmir, ülkemizin ekonomik açıdan en büyük 3. kenti. İzmir Limanı, Türkiye'nin en büyük konteynır ihracat limanlarından bir tanesi. 13 organize sanayi bölgesi, 2 serbest bölge ve 4 teknoloji geliştirme bölgesine ev sahipliği yapıyoruz. Eğitim dili İngilizce olan İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 10 bini aşkın öğrenci var. Üniversitemizde ikinci yabancı dil olarak verilen derslerden biri Çince” ifadelerini kullandı.

Türk işadamlarına davet

Şanghay Sanayi ve Ticaret Federasyonu Başkan Yardımcısı Chen Chang ise Şanghay'ın dünyaya açılan bir şehir olduğunu belirterek, en büyük hayallerinden birinin İzmir ile ilişkileri daha da geliştirmek olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir ülke olması açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu anlatan Chang, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir Kuşak Bir Yol Projesi kapsamında çizdiğimiz rotada İzmir kilit noktalardan biri. Birbirimizin isteklerini iyice algılarsak birbirimize daha çok yardımcı oluruz. Şanghay ve İzmir'in gelişimini benzer görüyoruz. Şanghay Çin'in en büyük sanayi şehri. Dünya ile işbirliklerinin en yoğun olduğu şehrimiz. Şanghay Ticaret Odası olarak özellikle İzmir ile işbirliğini arttırarak iki tarafa da fayda sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda Şanghay dünyanın ticaret ve bilim merkezi olarak da görülmeye başladı. Türk iş adamları olarak Çin'de yatırımlarınızı teşvik etmek istiyoruz. Bu sene kasım ayında Şanghay'da bir görüşme planlıyoruz. 136 ülke bu görüşmelere davet edilecek. Katılımcı sayısı çok fazla ve Türkiye de bunlardan biri. Sizleri de aramızda görmek isteriz.”

Toplantının ardından Çin heyetine Türk zeytinyağı tattırıldı.