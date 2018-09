İZTO'dan girişimcilik atağı

Daha önce Türkiye ve Almanya'daki en iyi örnekleri yerinde inceleyen İZTO heyeti, ayağının tozuyla bu kez de İsrail'in Tel Aviv kentinde önemli incelemelerde bulundu. Girişimcilik konusunda dünyaya örnek teşkil eden Tel Aviv'deki merkezleri ziyaret eden heyet, aynı zamanda alanında kilit rol oynayan isimlerle de temaslarda bulundu.

İZTO eski hizmet binalarının kara tarafında kurulacak olan Girişimcilik Merkezi için dünyanın en verimli ekonomilerinden biri olan İsrail'in inovasyon üssü Tel Aviv'e giden İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Aslanoğlu ve İZTO Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, kente heyecanla döndü. İzmir'in girişimcilik ve inovasyon kenti olması için dünyanın en iyi örneklerini incelediklerini söyleyen İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, “İsrail girişimcilik konusunda tam bir başarı örneği. Biz de bu örneğin sırlarını incelemek ve İzmir'e kazandıracağımız merkezimizi daha ileri bir noktaya taşımak için hem bu konuda faaliyet gösteren merkezleri ziyaret ettik, hem de İzmir - Tel Aviv arasında yapılacak işbirlikleri ile hayata geçirilebilecek projeleri ele aldık. İsrail'deki başarı hikayelerinden etkilenmemek mümkün değil. Ancak biz de İzmir olarak birçok avantaja sahibiz. Dünyanın en iyi örneklerini inceleyip kentimizin avantajları ile harmanlayarak kuracağımız Girişimcilik Merkezi'nde birçok başarı hikayesine tanıklık edeceğiz” dedi.

“Tel Aviv Girişimcilik Merkezi'nin kurucusunu İzmir'de ağırlayacağız”

Geleceğin ‘girişimcilik' ve ‘inovasyon' başlıkları üzerine kurulacağına dikkat çeken Kızılgüneşler, “Kentimizin ve ülkemizin kalkınabilmesi için inovasyon ve girişimcilik en çok üzerinde durulması gereken konular. İsrail'deki örneklerde; öncelikle bilim ve teknoloji eğitimine verilen önemle başlayan sürecin, yeni fikirler ile yaratıcılığın desteklenmesi, yatırım, üretim, teşvikler, işbirlikleri, pazarlama ve dış dünyaya açılma gibi birçok aşamayı inceledik” diye konuştu. İsrail'in startup, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminde kilit bir role sahip ismi olan Tel-Aviv Üniversitesi girişimcilik StarTau'nun Kurucusu Oren Simanian ile bir araya geldiklerini belirten Kızılgüneşler, Tel Aviv'de gerçekleştirilen inovasyon ve girişimcilik kenti olma dönüşümünün benzerinin İzmir'de de yapılabilmesi önerilerini almak üzere Simanian'ı İzmir'de ağırlamak üzere çalışma başlattıklarını açıkladı.

Tel Aviv'de yoğun temaslar

İsrail temasları kapsamında, 110 ülkeden, 4 binin üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük inovasyon festivallerinden biri olan DLD Tel Aviv Innovation Festival'e katılan İZTO heyeti, yeni kurulacak Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilebilecek işbirlikleri için temaslarda bulunarak, 15 Türk girişimcinin de projelerini dinledi. Kitlesel fonlama amacıyla kurulan, 2 bin 500'ün üzerinde üyesiyle ilk İsrail odaklı yatırım platformu olan Our Crowd yöneticileri ile bir araya gelen ve kitlesel fonlama hakkında bilgi alan heyet ayrıca; 150 adet binada, 10 bin öğrencinin yer aldığı ve temel bilimler alanında en iyi öğrencilerin yetiştirildiği bir bilim merkezi olan Weizmann Bilim Enstitüsü'nde yeni nesil teknolojileri yerinde inceledi. Girişimciler ile büyük firmaları birbirine bağlayan The Konnekt-Volkswagen Innovation Center ve The Bridge-The Coca Cola Accelerator'ın uygulamaları hakkında da detaylı bilgi alan İZTO heyeti, İsrail-Türkiye İş Konseyi, İsrail İhracat Enstitüsü ve İsrail Ticaret Odaları Federasyonu'nda da üst düzey temaslarda bulunarak, iki kent arasındaki işbirliklerini masaya yatırdı.