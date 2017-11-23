Jandarma iki olayı birden çözdü, 4 hırsızlık zanlısını yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesinde son günlerde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili titiz bir çalışma yürüten jandarma ekipleri, filmlere konu olacak bir başarıya imza attı. 22 Kasım’da Karakızlar Mahallesi’nde S.K.’ya ait üç keçi otlatıldığı yerden çalındı. S.K., durumu Torbalı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bildirdi. Olay yerinde inceleme yaparak, mahalle sakinlerinin ifadesine başvuran jandarma, O.Ö. adlı kişinin üç keçiyi bir kasaba sattığını belirledi. O.Ö.’yü kısa sürede yakalayarak gözaltına alan jandarma, olayla ilgili R.D., İ.G. ve hırsızlık için kullanılan aracın sahibi Y.M.Ö.’yü de gözaltına aldı. R.D. suçunu itiraf etti.

Bu arada 2016 yılında Karakızlar Mahallesi’nde altı kaz, altı koyun ve bir ineği çalınan K.A. isimli vatandaş da hayvanlarını aynı şahısların çalabileceği düşüncesiyle şikayetçi oldu. Ekipler, bunun üzerine gözaltına alınan kişilerin yeniden ifadelerini aldı. R.D., 2016 yılındaki hırsızlık olayını da kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. İki dosya birleştirildi ve 2016 yılındaki faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılmış oldu. Gözaltına alınan 4 zanlı, Torbalı Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.